Bakan Yardımcıları Suver ile Kalaycı, nikah şahidi oldu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Hasan Suver ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Şeref Kalaycı , Trabzon 'da dünyaevine giren çiftin nikah şahidi oldu.

Kaynak: AA

İklim Değişikliği, Hasan Suver, Trabzon, Güncel, Son Dakika

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