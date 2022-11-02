Bakan Kurum duyurdu! Bir sosyal konut projesi de orta gelir grubuna geliyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ekim ayında yaptığı açıklamada, orta ve üst gelirli vatandaşlar için de kasım ayında bir konut kampanyası açıklayacakları müjdesini paylaşmıştı. Bakan Kurum, bu kampanya kapsamında ilk defa yapılacak ev sayısını açıkladı.

"100 BİN KONUT KAMPANYASI PLANLIYORUZ"

Merakla beklenen Orta Gelir Grubu Sosyal Konut Kampanyası ile ilgili Bakan Kurum, "100 bin konutu içeren bir sosyal konut kampanyası planlıyoruz. 81 ili kapsayacak. Proje kapsamında süreci bankalarla birlikte yürüteceğiz" dedi.

"DÜŞÜK PEŞİNAT, UZUN VADE OLACAK"

Bu sayede yeni projelerin başlangıçlarını da hareketlendireceğini belirten Kurum, "Düşük peşinat, uzun vade olacak. Projenin finansmanına destek vermeleri için bankalarla beraber çalışmalıyız. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile de birlikte çalışıyoruz" dedi.

"KASIM AYINDA DETAYLARI PAYLAŞACAĞIZ"

Bakan Kurum Ekim ayında yaptığı açıklamada, orta ve üst gelirli vatandaşlar için de kasım ayında bir konut kampanyası açıklayacakları müjdesini paylaşmıştı. Emlak Konut Genel Müdürlüğümüz, Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği (GYODER), İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER), Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER), Müteahhitler Birliği Konfederasyonu ile görüştüklerini belirten Bakan Kurum, Emlak Konut eliyle yürütülecek orta ve orta üstü gelir sahibi vatandaşlara konut kampanyasını kasım ayında sunacaklarını açıklamıştı.