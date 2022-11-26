Bakan Murat Kurum, Düzce depreminin son bilançosunu açıkladı! İşte ağır hasarlı yapı sayısı... - Son Dakika
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Bakan Murat Kurum, Düzce depreminin son bilançosunu açıkladı! İşte ağır hasarlı yapı sayısı...

26.11.2022 11:09

Düzce'deki 5,9 büyüklüğündeki deprem sonrası yapılan incelemeler hakkında açıklama yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "181 yapımız ağır hasarlı. Hepsini hızla yıkacağız. Yerlerine çok daha güvenli ve sağlıklı konutlarımızı inşa edip en kısa sürede vatandaşlarımıza teslim edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz günlerde Düzce, 5.9 şiddetinde depremle sarsıldı. Meydana gelen deprem, başta İstanbul ve Ankara olmak üzere birçok ilde de hissedildi. Deprem nedeniyle 93 vatandaşımız yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Korkutan sarsıntının ardından bölgede 200'den fazla artçı sarsıntı meydana geldi.

Bakan Kurum: Düzce depreminde 181 yapımız ağır hasar aldı, hepsini yıkıp yerine güvenli konut inşa edeceğiz

TOPRAKTA KIRILMALAR OLDU

Deprem İstanbul dahil birçok ilde büyük panik yaşanmasına neden olurken, depremin ardından oluşan toprak kırılmaları ilk kez görüntülendi. Yayakbaşı köyündeki göletin etrafında meydana gelen toprak kırılmalarının yaklaşık 10 santimetre genişliğe kadar çıktığı görülürken, uzmanlar bölgede incelemelerde bulundu.

Bakan Kurum: Düzce depreminde 181 yapımız ağır hasar aldı, hepsini yıkıp yerine güvenli konut inşa edeceğiz

"181 YAPI AĞIR HASARLI"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Düzce Gölyaka'da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından 181 yapıda ağır hasar oluştuğunu bildirdi. Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Düzce'de 300 ekibimizle hasar tespit çalışmalarımız sürüyor. 13 bin 185 binada 39 bin 822 bağımsız bölümü inceledik. 181 yapımız ağır hasarlı. Hepsini hızla yıkacağız. Yerlerine çok daha güvenli ve sağlıklı konutlarımızı inşa edip en kısa sürede vatandaşlarımıza teslim edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum: Düzce depreminde 181 yapımız ağır hasar aldı, hepsini yıkıp yerine güvenli konut inşa edeceğiz

"HASARIN AZ OLMASI, BİNALARIN ÇOĞUNUN DEPREM SONRASI YAPILMASINA BAĞLI"

Bakan Kurum deprem sonrasında yaptığı açıklamada, çok sayıda binanın yıkılmadığını belirterek bu durumu, "Ayrıca incelemelerimizde bina stokunun yüzde 75'inin yönetmeliğe uygun olduğunu belirledik. Hasarın az olmasının nedeni buradaki binaların yüzde 75'inin deprem sonrası yapılmış olması." ifadeleri ile anlatmıştı.

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Son Dakika Güncel Bakan Murat Kurum, Düzce depreminin son bilançosunu açıkladı! İşte ağır hasarlı yapı sayısı... - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bakan Murat Kurum, Düzce depreminin son bilançosunu açıkladı! İşte ağır hasarlı yapı sayısı... - Son Dakika
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