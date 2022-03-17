Bakan Kurum, "Birleşik Krallık-Türkiye Yeşil Finansman Konferansı"nda konuştu Açıklaması - Son Dakika

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye'de iklim konusunda her sektörde çok sayıda yatırım fırsatı olduğunu ifade ederek, yatırımcıları Türkiye'ye davet etti.

Kurum, Mansion House'da Birleşik Krallık ve Türkiye iş birliğinde düzenlenen, "Yeşil Finansman Konferansı"nın açılışında yaptığı konuşmada, burada iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında, yeşil finansman temini için neler yapabileceklerinin müzakeresini yapacaklarını belirtti.

Türkiye'nin küresel iklim değişikliğinden etkilenen bölgelerden biri olduğuna işaret eden Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 2053 net sıfır emisyon ve yeşil kalkınma hedefleri doğrultusunda tüm sektörlerde önemli adımlar atıldığını, yatırımdan üretime, ihracattan istihdama kadar geniş bir alanda kapsamlı değişikliklere gidildiğini belirtti.

Bakan Kurum, "İklim Şurası'nda 217 politika önerisi geliştirdik. Bu politika önerileri çok yakın zamanda Sayın Cumhurbaşkanı'mız nezdinde Türk kamuoyuna ilan edilecektir." dedi.

"Ulusal bir yeşil taksonomi oluşturacağız"

Yeşil kalkınma devrimi kapsamında, her alanda yatırımlar yapmaya devam ettiklerini dile getiren Murat Kurum, "Geçen yıl büyüme rakamlarımız ortada, bundan sonraki süreçte de aynı anlayışla, aynı kararlılıkla bölgede bir istikrar abidesi olarak Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde bu adımları atmaya devam edeceğiz. En son Rusya-Ukrayna krizi de göstermiştir ki Türkiye'nin sergilemiş olduğu tutum, davranış, bölge barışı, bölgenin istikrarı adına çok çok önemli. Biz de yatırımcımıza bu güveni vermeye çalışıyoruz ve her alanda gerek yerli gerek yabancı yatırımcımızı destekleyecek, koruyacak adımları atmaya gayret gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin İklim Kanunu hazırlıklarını ve uzun dönem iklim stratejisi çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Kurum, ulusal katkı beyanını, ekim ayında kamuoyuyla paylaşacaklarını bildirdi.

Ulusal Emisyon Ticaret Sistemini kuracaklarını da aktaran Kurum, "Karbon fiyatlama mekanizmasından elde edilecek gelirle sanayicimize temiz üretim ve yatırım süreçlerinde destek olmaya devam edeceğiz. Bu çerçevede de ulusal bir yeşil taksonomi merkezini oluşturacağız. Burada da üretenle destek olanın bir araya geleceği, fikir alışverişi yapacakları bir ortamı oluşturmuş olacağız." diye konuştu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Paris İklim Anlaşması'nın ortaya koyduğu hedeflere ulaşabilmek için dünyanın faydalanabileceği iklim finansmanının 2030'a kadar yıllık 5 trilyon dolar olması gerektiğine dikkati çekerek, bu tutarın 2019 ve 2020 yıllarında 650 milyar dolar olduğunu söyledi. Bu finans tutarının artırılmasının önemini vurgulayan Kurum, şöyle konuştu:

"Bundan sonra ticaretin, sanayinin, ulaşımın, turizmin döngüsel ekonomi çerçevesi içerisinde olması gerektiğini, bunun dünya için bir zorunluluk olduğunu göz ardı etmememiz gerekiyor. Ülkelerin iklim değişikliğine karşı önlemlerini sıkılaştırdığı bir senaryo altında en büyük petrol ve doğal gaz şirketleri için yaklaşık 900 milyar dolar tutarında 'terk edilmiş varlık' da ortaya çıkabilir. Aslında Rusya-Ukrayna krizi de bunu bize net bir şekilde göstermiştir ki kendi ekonomimizin kendimize her alanda yetmesi gerekiyor. Bu çerçevede bu adımları hep birlikte atmak zorundayız."

Kurum, yenilenebilir enerjinin önemine işaret ederek, özellikle yerel yönetimlerin ve özel sektörün yenilenebilir enerji talebinin artarak devam ettiğini anlattı.

Rüzgar enerjisi konusunda Türkiye'nin dünyadaki konumuna dikkati çeken Kurum, "Deniz üstü rüzgar enerjisi noktasında da bir düzenlemeye gittik. Artık offshore, denizlerimizin, göllerimizin üzerinde yenilenebilir enerjinin kullanılabilmesine ilişkin bir mevzuat düzenlemesi de yaptık. Aynı İngiltere'de olduğu gibi bu offshore tesislerini kurabileceğiz ki bu noktada İngiltere'nin bu tecrübelerinden faydalanmayı arzu ediyoruz." diye konuştu.

Kurum, yenilenebilir enerji projelerinin sayılarının arttırıldığını, bu kapsamda yerel yönetimlerin İller Bankasına çok sayıda proje başvurusunda bulunduğunu belirterek, "Bu çerçevede yapılması gereken yatırımları İller Bankası Genel Müdürlüğümüz koordinasyonunda yürütüyoruz, yürütmeye de devam edeceğiz." dedi.

Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı kapsamında, 4 yılda kamu ve özel sektörün 4,8 milyar dolar yatırım yaptığını aktaran Kurum, "Yenilenebilir enerjiye yatırım yapmak, sadece iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak için değil, aynı zamanda her ülkenin kendi öz kaynaklarını kullanarak enerjide bağımlılığını azaltmak adına da önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde yürütülen Sıfır Atık Projesi, temiz ulaşım ve binaların iklim dostu olması için yapılan çalışmaları da anlattı.

Kurum, "Tüm yatırımcılarımıza ben şunu ifade etmek istiyorum gelin, Türkiye'mizde her sektörde çok çok önemli fırsatlar var. Buna ilişkin düzenlemeleri de yapmaktayız. Bu noktada bu toplantının bir benzerini ev sahibi olarak yapmayı arzu ediyoruz, tüm yatırımcılarımızı Türkiye'ye davet ediyoruz. Burada yapacağınız görüşmelerin ikinci aşamasını ülkemizde yerinde görerek, hatta taleplerinizi de orada istişare ederek yapmak en büyük arzularımızdan bir tanesidir." diye konuştu.

Bakan Kurum, Birleşik Krallık, ilgili kurumlarına ve COP26 Başkanı Alok Sharma'ya da teşekkürlerini iletti.

Konferansa, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar, COP 26 Başkanı Alok Sharma, İngiltere'nin Uluslararası Ticaretinden Sorumlu Devlet Bakanı Anne-Marie Trevelyan, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin, çok sayıda kamu, özel sektör temsilcileri ile yerel yönetim temsilcileri de katıldı.