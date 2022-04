Bakan Kurum: "Türkiye, son 20 yılda eğitim alanında çağ atlamıştır" - Son Dakika

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, eğitimi beşikten mezara kadar giden bir ilim yolculuğu olarak gören medeniyetin mensupları olduklarını belirterek, Türkiye'nin son 20 yılda eğitim alanında çağ atladığını ve eğitime hak ettiği değeri veren bir konuma yükseldiğini söyledi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Baklanı Murat Kurum birtakım açılış ve ziyaretler için Konya'nın Karapınar ilçesine geldi. Bakan Murat Kurum burada ilk olarak Karapınar Cumhuriyet İlkokulu açılış törenine katıldı. Törende konuşan Bakan Murat Kurum, açılışta bulunmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu ifade ederek sözlerine başladı. Karapınar'a her gelişinde coşku, heyecan, huzur ve mutluluk bulduğunu belirten Bakan Kurum, "Bizi bu kadar bağrına basan, bizi kendisine kardeş gören, evlat gören Karapınar'a bizim de borcumuz var. Allah'a şükürler olsun ki; baba ocağımıza her gelişimizde elimiz dolu geldik. Her gelişimizde hizmet getirdik, müjde getirdik, eser getirdik. Her gelişimizde açılışlar yaptık, Karapınar'ımıza yeni tesisler kazandırdık, var olan sorunların çözümü için gayret gösterdik. Size layık olmak, hayır dualarınıza mazhar olmak, güveninizi boşa çıkarmamak için azami hassasiyet içinde olduk. Hep arkadaşlarıma, 'Çağın gereği neyse, Karapınar'da da o olacak' dedim. 'Konya merkezinde ne varsa, fazlasıyla burada da olacak' dedim. Sosyal konutlardan kentsel dönüşüme, hükümet konağından belediye binasına, ilkokulundan sağlık tesislerine, millet bahçesinden yeşil alanlara, atık su arıtma tesislerinden yol ve altyapı yatırımlarına, katlı otoparkından ticaret merkezine ve binlerce istihdam sağlayacak dev güneş enerjisi santralimize kadar onlarca eseri Karapınarlı kardeşlerimizin hizmetine sunduk" dedi.

"EĞİTİMİN GELENEĞİMİZDE ÇOK MÜSTESNA BİR YERİ VARDIR"

Karapınar'da bilgiye ve eğitime yatırım yapmanın nasip olduğunu kaydeden Murat Kurum, "Tabii eğitime yatırım yapmaya mecburuz, çünkü küresel bilgi çağındayız. Hep söylenir; 'Bilgi hayattır. Başarı, bilgi ile beraberdir.' Çünkü bilmek; yavrularımızın anlaması, anlamlandırması, yönetme kabiliyeti kazanması ve nihai başarı demektir. Bizler eğitimi; sıralarda başlayıp sıralarda biten, beton duvarlar arasına sıkışmış bir şey olarak değil; aksine beşikten mezara kadar giden bir ilim yolculuğu olarak gören bir medeniyetin mensuplarıyız. Bilmek, bizim için iman etmenin ilk şartıdır, ilk kaidesidir, ilk kuralıdır. Bu bakımdan eğitimin geleneğimizde çok müstesna bir yeri vardır. Ecdadımız eğitime ve kültüre büyük önem vermiş; alimlere, ilim insanlarına her zaman hürmette bulunmuş, el üstünde tutmuştur. Evet, bizim eğitimden, öğretimden, ilimden, irfandan anladığımız da budur. Bu ülke, bu cennet vatan; coğrafi konumu, tarihi mirası ve genç nüfusu ile muhteşem bir potansiyele sahiptir. Ülkesi ve milleti için faydalı, özgür düşünceli, evrensel kültür içinde milli değerlerini benimsemiş, çağın gerektirdiği donanıma sahip nesillerin yetiştirilmesi; güçlü Türkiye'nin teminatıdır. 2000'li yılların başına kadar verimli şekilde kullanılamayan potansiyelimizin harekete geçirilebilmesi için, ülkemiz dev adımlar atmıştır. Türkiye; son 20 yılda her alanda olduğu gibi eğitim alanında da adeta çağ atlamıştır. Açılan dersliklerden eğitimdeki altyapıya, artırılan öğretmen sayısından ücretsiz ders kitaplarına kadar ülkemiz; eğitime hak ettiği değeri veren bir konuma yükselmiştir. Bugün açılışını yapacağımız okulumuz da bu anlayışın bir başka güzel tezahürü olmuştur" şeklinde konuştu.

Gençlere güvendiklerini ve bir ülkenin çocukları ile gençlerinin o ülkenin yarınları olduğunu söyleyen Bakan Kurum, "Bizler, bu topraklarda büyüdük, bu topraklarda şekillendik. Bugün hamdolsun bizi yetiştirenlere hizmet borcumuzu ödüyoruz. İnşallah bugün de Karapınar'ın çocukları, güneşin alnında kavrulan çiftçi çocukları, kalbi vatana hizmet aşkıyla yanan gençlerimiz burada, bu okulda yetişecekler. Bu ülkeye, bu millete, memleketlerine, çalışarak üreterek görevlerini yapacaklar, hizmet edecekler. İnşallah onlar bizim bugün temellerini attığımız pek çok hedefe ulaşacak; çok daha büyük hedeflere yürüyeceklerdir. Cumhuriyet İlkokulumuzun yapımında emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Konya Valisi Vahdettin Özkan da, böylesine güzel bir Ramazan gününde güzel hizmetlerle buluşmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu ifade ederek, "Gerçekten ilçemiz şanslı, Konya'mız şanslı, tarihiyle, kültürüyle, ilmiyle, marifetiyle aynı zamanda bakanımızın getirmiş olduğu hizmetlerle buluşmakta. Hep büyük bir memnuniyetin teveccühünün olduğunu görüyoruz. Bakanımıza çok teşekkür ederiz. Kendi bakanlığının ilgi alanıyla beraber eğitime vermiş olduğu katkılardan dolayı böyle bir okulun da ilimize, eğitimimize katkı sunmasından dolayı gerçekten çok müteşekkiriz" dedi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ise, "Büyükşehir Yasasıyla birlikte ilçelerimizde üç temel hedef ortaya koyduk. Birincisi, altyapı sorunlarının tamamlanması. İkincisi sosyal hayata dair eksiklerin giderilmesi ve burada yaşayan vatandaşlarımızın gelirinin artırılması. Bununla ilgili önemli işler yapıyoruz ve 2014 Büyükşehir Yasası'ndan itibaren Karapınar'ımıza 200 milyon liraya yakın bir yatırımda bulunduk. Arıtma tesislerinden okullara kadar mahalle yollarından katlı otoparklara kadar birçok proje hayata geçti. Bundan sonra da bakanımızın desteğiyle Karapınar'ımıza, Konya'mıza güzellikler katmaya devam edeceğiz. Ben tekrar emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Okulumuzun hayırlar getirmesini temenni ediyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere Bakan Kurum ve beraberindeki heyet tarafından ödülleri verildi. Daha sonra kurdele kesimiyle Cumhuriyet İlkokulu'nun açılışı gerçekleştirildi.

(Enver Furkan Çelebioğlu - Abdulğani Çiftçi - İHA)