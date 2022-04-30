Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Konya'da Ramazan Şenliği'nde konuştu - Son Dakika
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Konya'da Ramazan Şenliği'nde konuştu

30.04.2022 00:15

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bölgede barış, huzur, istikrar ve adaletin hakim kılınabilmesi için büyük mücadele verdiğini söyledi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Rusya- Ukrayna savaşına ilişkin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bölgede barış, huzur, istikrar ve adaletin hakim kılınabilmesi için büyük mücadele verdiğini söyledi.

Kurum, bir dizi açılış ve programlara katılmak üzere geldiği Konya'nın Karapınar ilçesindeki Millet Bahçesi'nde düzenlenen Ramazan Şenliği'ne katıldı.

Şenlikte konuşan Kurum, memleketin güzel ve yiğit insanlarına hizmet etmekten onur duyduğunu dile getirdi.

Kurum, kendisini coşkuyla karşılayan kalabalığa teşekkür ederek, memleket için çalıştıklarını, milletin dua ve desteğiyle 7 gün 24 saat hizmete devam edeceklerini vurguladı.

Konya'da 16 millet bahçesinin inşasının sürdüğünü ifade eden Kurum, buralarda gençlerin, çocukların hoşça vakit geçireceğini ve insanların huzur bulacağını anlattı.

Kurum, hayal ve hedeflerinin, Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesine çıkarmak olduğunu yineleyerek, "Türkiye'nin bölgesinde lider ülke konumuyla bugün Rusya-Ukrayna krizinde gördük ki Türkiye'nin Cumhurbaşkanı bölgesinde barışın, huzurun, istikrarın ve adaletin hakim kılınabilmesi amacıyla büyük mücadele veriyor. Bunu sizlerin destekleri ve dualarıyla veriyor. Allah razı olsun. Bu hizmetleri yapmaya devam edeceğiz. Sizlere layık olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Konya'ya TOKİ müjdesi

Konya'da çok sayıda sosyal konut projesi yaptıklarını dile getiren Kurum, şunları kaydetti:

"İnşallah yakın zamanda Sayın Cumhurbaşkanımız açıklayacak. Hem Konya merkezinde hem de ilçelerinde ihtiyaç olan yerde sosyal konut uygulamasına devam edeceğiz. Sizlerin daha iyi şartlarda yaşayabilmesi için bu mücadeleyi veriyoruz. Eminiz ki sizler her zaman arkamızdasınız. Nerede vatandaşımızın ihtiyacı olsa orada olmaya çalıştık. Sel, afet, yangın ve deprem oldu, oraya gittik. Yine bu kardeşiniz, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları çerçevesinde tüm bakanlarımızla afet alanında milletimizin yaralarını sardık. Onlara bir söz verdik. Dedik ki 'Bir yıl içinde size konutlarınızı vereceğiz. Acılarımızı hep birlikte gidereceğiz ve yine o sağlam güvenli konutlarda oturacaksınız.' Hamdolsun, sözlerimizi Elazığ'da, Malatya'da, İzmir'de, Giresun'da, Bartın'da ve Kastamonu'da tuttuk ve Türkiye'nin her yerinde tutmaya da Allah'ın izniyle devam edeceğiz."

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Konya'da Ramazan Şenliği'nde konuştu
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Konya'da Ramazan Şenliği'nde konuştu
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Konya'da Ramazan Şenliği'nde konuştu
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Konya'da Ramazan Şenliği'nde konuştu
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Konya'da Ramazan Şenliği'nde konuştu
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Konya'da Ramazan Şenliği'nde konuştu
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Konya'da Ramazan Şenliği'nde konuştu
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Konya'da Ramazan Şenliği'nde konuştu

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Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Konya'da Ramazan Şenliği'nde konuştu - Son Dakika


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