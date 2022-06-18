Bakanlar Kurum ve Kasapoğlu, Konya Atletizm pistini gezdi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum , Konya Atletizm pistini gezdi.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

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