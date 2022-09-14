Sosyal konut projesinde kazma vuruluyor! İlk temel, ekim ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla atılacak

Dün Ankara'da büyük bir törenle detayları paylaşılan sosyal konut projesi için başvurular bugün itibarıyla başladı. Saat 12.45 itibarıyla projeye 224 binden fazla başvuru yapıldı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da bir basın toplantısı düzenleyerek başvurulara ilişkin ilk sayıları ve ayrıntıları paylaştı.

"YOĞUN BİR İLGİ VAR"

Kurum, "Türkiye ihtiyacı olan her ürünü her hizmeti üretme kapasitesine sahip bir ülkedir. Kendi vizyonumuz ve hedeflerimiz var. 20 yıldır hep sosyal devletin temel görevi olan sosyal konutu önceliklerimiz arasında gördük. Daha fazla vatandaşımızın ev sahibi olabilmesi için çalışıyoruz. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini yürütüyoruz. Tüm şehirlerde projeye yoğun ilgi var. Bizleri arayıp tek tek bilgi alıyor ve teşekkür ediyorlar. Dünden beri telefonlarımız susmuyor." dedi.

TEMELİ EKİM'DE ATILACAK

Bakan ayrıca projede ilk temelin Ekim ayında atılacağını belirterek, "İlk temeli, Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle ekim ayında atacağız." ifadelerini kullandı.

"KİRA VE KONUT FİYATLARININ DÜŞMESİNİ SAĞLAYACAĞIZ"

Kurum açıklamalarına şöyle devam etti: "Emekli ve gençlere 50'şer bin konut kontenjanı sağlandı. 2+1 için 608, 3+1 konut için 850 bin TL ödeme yapılacak. Ödemeler sözleşmelere imza atıldıktan sonra başlayacak. Toplam daire bedelinin yüzde 10'u peşinat olarak ödenecek. Konutta taksit ödemeleri kura değil sözleşme yapıldığı tarih itibarıyla başlayacak. Sosyal konutta 18 yaşından büyük çocuk varsa aynı haneden iki başvuru yapılabilir. Sosyal konutlarda borç ödenene dek satış hakkı olmayacak, kiralama hakkı tanınacak. Dükkan ve arsa başvuruları 10 Ekim-7 Kasım arasında yapılacak. Bugün başvuru yapanla ekim ayının sonunda başvuru yapan arasında hiçbir fark yok. Noter huzurunda kuralarımızı çekeceğiz. Adaletli bir şekilde bu süreci yöneteceğiz. Kira/konut fiyatlarının düşmesini sağlayacağız"

KADEMELİ BAŞVURU

Çevrim içi başvuruda yaşanabilecek yoğunluğun önüne geçebilmek için e-devlet üzerinden başvuruları kademeli olarak alınıyor. Bugün TC kimlik numarasının son hanesi 0 olan vatandaşlar başvuru yapabilecek. 2,4,6,8 numaralar da sırasıyla yarından itibaren başvurabilecek. 19 Eylül 2022 Pazartesi gününden itibaren ise herhangi bir sınırlama olmaksızın tüm vatandaşlar başvurularını iletebilecek.

KONUT FİYATLARI

2+1 konut: 608 bin lira (2 bin 280 lira taksit, 240 ay vade)

3+1 konut: 850 bin lira (3 bin 187 lira taksit, 240 ay vade)

Başvuru bedeli: 500 lira

ARSA FİYATLARI

350-500 metrekarelik arsalar: 192 bin 500 lira (1604 lira taksit, 10 yıl vade)

Hisseli parseller: 112 bin 500 liradan başlayan fiyatlarla (937 liradan başlayan taksit, 10 yıl vade)

Başvuru bedeli: 500 lira

İŞ YERİ FİYATLARI

350-350 bin liradan başlayan fiyatlarla (2 bin 633 liradan başlayan taksit, 120 ay vade)

Başvuru bedeli: 2000 lira