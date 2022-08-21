Bakan Kurum, Twitter 'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Vatandaşımıza en iyisini sunmak için gece gündüz çalışıyoruz. Yüzyılın sosyal konut projesinde tarih 13 Eylül. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 13 Eylül'de Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinin detaylarını açıklayacak" dedi.

Kaynak: DHA

Recep Tayyip Erdoğan, İklim Değişikliği, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bakan Kurum: Yüzyılın sosyal konut projesinde tarih 13 Eylül - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.