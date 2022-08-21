Bakan Kurum: Yüzyılın sosyal konut projesinde tarih 13 Eylül - Son Dakika
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Bakan Kurum: Yüzyılın sosyal konut projesinde tarih 13 Eylül

21.08.2022 11:44
Bakan Kurum: Yüzyılın sosyal konut projesinde tarih 13 Eylül

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 13 Eylül'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sosyal konut projesinin detaylarını açıklayacağını duyurdu.

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 13 Eylül'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sosyal konut projesinin detaylarını açıklayacağını duyurdu.

Bakan Kurum, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Vatandaşımıza en iyisini sunmak için gece gündüz çalışıyoruz. Yüzyılın sosyal konut projesinde tarih 13 Eylül. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 13 Eylül'de Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinin detaylarını açıklayacak" dedi.


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Kaynak: DHA

Recep Tayyip Erdoğan, İklim Değişikliği, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Kurum: Yüzyılın sosyal konut projesinde tarih 13 Eylül - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bakan Kurum: Yüzyılın sosyal konut projesinde tarih 13 Eylül - Son Dakika
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