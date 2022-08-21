Bakan Kurum: Yüzyılın sosyal konut projesinde tarih 13 Eylül

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 13 Eylül'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sosyal konut projesinin detaylarını açıklayacağını duyurdu.
Bakan Kurum, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Vatandaşımıza en iyisini sunmak için gece gündüz çalışıyoruz. Yüzyılın sosyal konut projesinde tarih 13 Eylül. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 13 Eylül'de Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinin detaylarını açıklayacak" dedi.
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