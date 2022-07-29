Bakan Kurum, Bursa'daki "Hamitler Macera Parkı"nda inceleme yaptı - Son Dakika
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Bakan Kurum, Bursa'daki "Hamitler Macera Parkı"nda inceleme yaptı

29.07.2022 21:49
Bakan Kurum, Bursa'daki "Hamitler Macera Parkı"nda inceleme yaptı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, açılışını gerçekleştirdiği "Hamitler Macera Parkı"nda inceleme yaptı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, açılışını gerçekleştirdiği "Hamitler Macera Parkı"nda inceleme yaptı.

"Hanlar Bölgesi Çarşıbaşı Meydanı İlk Taş Yerleşimi" töreninde videokonferansla açılışını yaptığı Osmangazi ilçesi Hamitler Mahallesi'nde bulunan macera parkına gelen Bakan Kurum'u, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar karşıladı.

Parkta yer alan oyun alanlarını, yeşil alanları ve sosyal merkezleri gezen Kurum, yapılan çalışmalar hakkında Dündar'dan bilgi aldı.

Vatandaşlarla sohbet edip, hatıra fotoğrafı çektiren Kurum, macera parkının Bursa halkı için güzel bir yer olacağını söyledi.

İnceleme sırasında Bakan Kurum'a, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti Bursa milletvekilleri, ilçe belediye başkanları da eşlik etti.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bakan Kurum, Bursa'daki 'Hamitler Macera Parkı'nda inceleme yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bakan Kurum, Bursa'daki "Hamitler Macera Parkı"nda inceleme yaptı - Son Dakika
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