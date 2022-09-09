Bakan Kurum, Aksaray'da cami açılışı yaptı, esnafı ziyaret etti

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Aksaray'da yapımı tamamlanan caminin açılışını gerçekleştirdi, esnaf ziyaretinde bulundu.

Bakan Kurum ve beraberindekiler, hayırsever iş insanı Mehmet Düzgün tarafından yaptırılan Alişan Ayşe Hatice Düzgünler Camisi'nin açılış törenine katıldı.

Caminin inşasında emeği geçenlere teşekkür eden Kurum, ibadethanenin hayırlı olmasını diledi.

Çiftlik Mahallesi'nin yaklaşık 40 bin nüfusuyla Aksaray'ın gözde mahallesi konumuna geldiğini belirten Kurum, şunları kaydetti:

"Bugün hayırlı bir iş için buradayız. Hayırsever iş insanı Mehmet Düzgün tarafından yaptırılan camimizin açılışını yapacağız. Caminin mimarisine bakıldığında yöresel taşlarımızla, Selçuklu şehri Aksaray'ımıza yakışacak şekilde yapılmış. Burada inşallah omuz omuza namaz kılacağız. İş insanı hayırsever amcamıza teşekkür ediyorum. Bizler de Somuncu Baba'nın torunları olarak inşallah buradan İslam'ı gelecek nesillere aktaracağız. Bu gibi mekanların memleketimize hayırlı olmasını temenni ediyorum."

Bakan Kurum ve protokoldekiler, İl Müftüsü Hasan Hüseyin Güller'in dua etmesinin ardından açılış kurdelesini kesti.

Daha sonra Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer'i ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi alan Kurum, esnaf ziyaretinin ardından Hamidiye Mahallesi Kentsel Dönüşüm alanında incelemelerde bulundu.