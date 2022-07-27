Kurum, daha sonra "Çamlıdere" plakalı ahşap araçla ilçede tur attıktan sonra AK Parti Çamlıdere İlçe Başkanlığını ziyaret etti, Soba ve Oyuncak müzelerini gezdi.

Daha sonra Şeyh Ali Semerkandi Türbesi ve Müzesi'ne ziyarette bulunan Kurum, burada dua etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Bakan Kurum, Çamlıdere'de çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi - Son Dakika

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