Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ankara'nın Çamlıdere ilçesinde çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.
İlçe esnafını ziyaret eden Kurum, vatandaşlarla sohbet etti, sorunlarını dinledi.
Daha sonra Şeyh Ali Semerkandi Türbesi ve Müzesi'ne ziyarette bulunan Kurum, burada dua etti.
Kurum, daha sonra "Çamlıdere" plakalı ahşap araçla ilçede tur attıktan sonra AK Parti Çamlıdere İlçe Başkanlığını ziyaret etti, Soba ve Oyuncak müzelerini gezdi.
Son Dakika › Güncel › Bakan Kurum, Çamlıdere'de çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi - Son Dakika