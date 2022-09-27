Bakan Kurum'dan Ardahan'daki depreme ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
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Bakan Kurum'dan Ardahan'daki depreme ilişkin açıklama Açıklaması

27.09.2022 18:54
Bakan Kurum'dan Ardahan'daki depreme ilişkin açıklama Açıklaması

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ardahan Göle'de meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremin hemen ardından ekiplerin sahada inceleme başlattığını, ilgili tüm kurumlarla koordinasyon içinde çalışarak ihbarları değerlendirdiklerini bildirdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ardahan Göle'de meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremin hemen ardından ekiplerin sahada inceleme başlattığını, ilgili tüm kurumlarla koordinasyon içinde çalışarak ihbarları değerlendirdiklerini bildirdi.

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Ardahan Göle'de meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremin hemen ardından ekiplerimiz sahada incelemelerini başlattı. İlgili tüm kurumlarla koordinasyon içinde çalışıyor, ihbarları değerlendiriyoruz. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Rabb'im ülkemizi her türlü afetten korusun."

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Kaynak: AA

İklim Değişikliği, Murat Kurum, Ardahan, Göle, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Kurum'dan Ardahan'daki depreme ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

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