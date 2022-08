BAKAN KURUM BU AZİZ ŞEHİRDE EHLİYETİN YERİNİ LİYAKATSİZLİK ALMIŞTIR

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Bugün İstanbul emin ellerde değildir. İstanbul'da 25 yıldır hizmet üstüne hizmet, eser üstüne eser üreten bir anlayış vardı. Maalesef İstanbul'un 25 yıldaki tüm kazanımları hoyratça harcanmaktadır. Bu aziz şehirde ehliyetin yerini liyakatsizlik almıştır. Azmin yerine ihtiraslar geçmiştir. Başarının yerini beceriksizlik almıştır. Eser yerine algı, hizmet yerine yalan, proje yerine ise maalesef bahane üretilmektedir dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, AK Parti İstanbul İl Başkanlığının Yüz Yüze 100 Gün programı kapsamında Bağcılar'da ziyaretlerde bulundu. Bakan Kurum Bağcılar Meydanı'nda açıklamalarda bulundu.

46 MİLLET BAHÇESİ PROJEMİZİN İNŞASINA DEVAM EDİYORUZ

Bugüne kadar İstanbul'u dev eserlerle buluşturduklarını, Bakanlık olarak da; İstanbul'un en önemli ihtiyacı olan yeşil alan konusunu ilk sıraya aldıklarını ve her İstanbulluya en az 1 metrekare yeşil alan dediklerini vurgulayan Bakan Kurum, Bugün bu hedefin çok üzerindeyiz. Tam 18 milyon 241 bin metrekare büyüklüğünde 46 millet bahçesi projemizin inşasına devam ediyoruz. Bugün, 2.5 milyon metrekare büyüklüğündeki 13 millet bahçemizin yapımını tamamladık. Tabii bir yandan da şehrin sağlıksız, güvensiz konutlarını dönüştürüyoruz. İstanbul'umuzun her ilçesinde, hemen hemen her mahallesinde kentsel dönüşüm çalışmalarına devam ediyoruz diye konuştu.

BAĞCILAR MİLLET BAHÇEMİZE 2 BİN 500 AĞAÇ DİKECEĞİZ

Bağcılar'da 62 bin metrekare büyüklüğündeki Sevgi Ormanı Millet Bahçesi çalışmalarını başlattıkları bilgisini veren Bakan Kurum, Bu millet bahçemize 2 bin 500 ağaç dikeceğiz. Yine bu alanda 780 metrekare büyüklüğünde millet kıraathanemiz ile 7'den 70'e herkese hizmet vereceğiz. 17 Ekim'de ihalemizi yapacağız, inşa çalışmalarımıza başlayacağız şeklinde konuştu.

BU AZİZ ŞEHİRDE EHLİYETİN YERİNİ LİYAKATSİZLİK ALMIŞTIR

İstanbul'da 25 yıldır hizmet üstüne hizmet, eser üstüne eser üreten bir anlayış olduğunu fakat bugün İstanbul'un emin ellerde olmadığı belirten Bakan Kurum Bu hoyratlık, aslında, yıllar yılı hor görülmüş, ötekileştirilmiş milletimizin 1994'te başlayan büyük Türkiye yürüyüşünü durdurma girişimidir. Bu aziz şehirde ehliyetin yerini liyakatsizlik almıştır. Azmin yerine ihtiraslar geçmiştir. Başarının yerini beceriksizlik almıştır! Eser yerine algı, hizmet yerine yalan, proje yerine bahane üretilmektedir! Sosyal belediyeciliğin esamesi okunmazken, CHP usulü sosyal medya belediyeciliği ortaya çıkmıştır! Bu millet film yapanlarla eser yapanları bundan önce ayırmıştır, bugün ayırmıştır, inşallah bundan sonra da ayırmaya devam edecektir. Bu millet film yapanlara değil, eser yapanlara pirim verir ifadelerine yer verdi.

BAĞCILAR İÇİN 8 MÜJDE PAYLAŞTI

Bakan Kurum sözlerini şöyle sürdürdü Bağcılar kentsel dönüşümün önemli bir merkezidir. Bağcılar'da maalesef çok fazla sağlıksız konutumuz, binamız var. Şu anda halihazırda Bağcılar'da 10 noktada dönüşüme devam ediyoruz. Bağcılar'daki Albayrak ve Efe Demircan siteleri gibi alanlarda yaşanan sorunları biliyoruz, bir an önce sorun olan tüm sitelerde de dönüşüme, belediyemizle birlikte başlıyoruz. Bağcılar'da şu anda yeşil alan ilan edilen imara kapalı alanlarımız var, biz de vatandaşımızın sesine kulak veriyoruz. Şu anda Esenler-Bağcılar sınırına çok yakın bir alanda, 300'ü Bağcılar'a ait 600 rezerv konutumuzu inşa ettik. Bağcılar için hedeflediğimiz 1000 rezerv konutun 300'ünü de böylece tamamlamış olduk. Bu 300 konutu, Bağcılar'da evi veya işyeri donatı alanında kalan vatandaşlarımıza vereceğiz. Boşalan alanlardaki yapıları da hızlıca yıkacak, yerine yeni bina yapmayacağız. Ne yapacağız Bağcılarlı kardeşlerimize yakışır parklar, yeşil alanlar üreteceğiz; sizlere armağan edeceğiz. Bağcılar, nüfusu hızla artan bir ilçemiz, dolayısıyla konut ihtiyacı her geçen gün yükseliyor. Sayısını Cumhurbaşkanımız müjdeleyecek ama ben şu kadarının müjdesini vereyim. İnşallah Bağcılar'a hem kira fiyatlarını düşürecek hem de Bağcılardaki emekli, engelli, dar gelirli, genç ve yeni evli kardeşlerimizi ev sahibi yapmak için yeni sosyal konutlarımızı Bağcılar'a armağan edeceğiz. Tabii bugün Bağcılar'da 8 piknik alanımız var. Siz de ailenizle birlikte oralara gidip piknik yapıyorsunuz, görüyorsunuz. Şimdi Belediyemiz ile birlikte bir karar aldık, tüm piknik alanlarımızda çevre düzenlemesi yaparak, daha kullanılabilir hale getireceğiz. Benim Bağcılarlı kardeşim oralara gittiğinde şöyle yeşil içerisinde ailesi ile birlikte keyifle vakit geçirecek. Bağcılar her yaştan, branştan binlerce sporcu yetiştiren bir ilçemiz. Bugün ilçemizde iki tane stadyumumuz var. Amatör spor kulüplerimiz antrenmanlarını bu statlarda yapıyor ama biliyoruz ki yetmiyor. Biz de buradan sözümüzü veriyoruz, sporcularımız için, içerişinde her türlü imkanın yer alacağı şöyle büyük geniş bir antrenman sahasını yapıyoruz. Şimdi hanım kardeşlerimiz merak ediyor. Bizim için hangi projeniz var diyor. Memleketimizin neresine gidersek gidelim hanım kardeşlerimizin en öne çıkan üç isteği var. Birincisi çalışan ve çalışmak isteyen hanım kardeşlerimiz bizlerden kreş ve gündüz bakım evi istiyor. Çocukları için park istiyor, trafiğe kapalı oyun sokağı istiyor. Hali hazırda belediyemiz zaten park üretmeye devam ediyor. Biz de inşallah başkanımız ile birlikte, İller Bankamız eliyle; yeni parklar, kreşler için finansal destek vermeye başladık, daha fazlasını da yapmaya söz veriyoruz. Şu anda Kadınlar Süper Ligi'nde mücadele veren kadın futbol takımımızı ve Ampute futbol takımımızı da ayrıca tebrik ediyorum. Takımlarımızın her türlü ihtiyacının da yanındayız. Bundan sonra da yanlarında olmaya devam edeceğiz. Engelli kardeşlerimiz asla merak etmesinler. Onları asla unutmayız, unutamayız. Şu anda Bağcılar Engelliler Sarayımız engelli kardeşlerimize hizmet veriyor. Ancak şöyle çevre ilçelerle karşılaştırdığımızda Bağcılar'daki engelli sayısı 7 kat daha fazla. Biz de bu yüzden engelsiz şehir diyoruz, engelsiz bir Bağcılar diyoruz. Bağcılar'a yeni Engelli Bakım Evleri yapmaya başladık, şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Bağcılar'ın gençleri için de çalışmalarımızı hızla yürütüyoruz. Şu anda Bağcılar'da 22 mahallemizde 165 bin öğrenci kardeşimiz, evladımız var. Başkanımız da, sadece gençlere özel park, okuma salonu ve kütüphane ihtiyacını ifade ettiler. İşte buradan gençlerimize müjdeyi veriyorum. Belediyemiz yer belirleme çalışmalarına başladı. Biz de Bağcılar'a çağın bütün teknolojilerini içinde barındıran, kantiniyle, kitaplarıyla, okuma salonlarıyla, yeşil alanlarıyla, dinlenme alanlarıyla 22 tane park kazandırıyoruz.