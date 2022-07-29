Bakan Kurum, Bursa'da "Çekirge Teras Projesi Tanıtımı" töreninde konuştu Açıklaması - Son Dakika
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Bakan Kurum, Bursa'da "Çekirge Teras Projesi Tanıtımı" töreninde konuştu Açıklaması

29.07.2022 17:27
Bakan Kurum, Bursa'da "Çekirge Teras Projesi Tanıtımı" töreninde konuştu Açıklaması

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Bursa Büyükşehir Belediyesince yürütülen Çekirge Teras Projesi'ne ilişkin, "Bursa merkezde, Millet Bahçesi ve Kültür Park ile başlayan Çekirge Teras Projesi ile devam eden, Uludağ'ın rüzgarını, esintisini şehre alabileceğimiz bir...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Bursa Büyükşehir Belediyesince yürütülen Çekirge Teras Projesi'ne ilişkin, "Bursa merkezde, Millet Bahçesi ve Kültür Park ile başlayan Çekirge Teras Projesi ile devam eden, Uludağ'ın rüzgarını, esintisini şehre alabileceğimiz bir ekoloji koridoru oluşturacağız." dedi.

Kurum, "Çekirge Teras Projesi Tanıtımı ve İlk Fidan Dikimi" töreninde, bugün kentte Bursa Büyükşehir Belediyesince yapımı tamamlanan Doğu Katı Atık Entegre Tesisi'nin açılışını yaptıklarını anımsattı.

Yaklaşık 2 yıl önceki ziyaretinde Çekirge semtindeki otel inşaatının Bursa'nın tarihi dokusuna zarar verdiği gerekçesiyle vatandaşların eleştirilerinin olduğunu anlatan Kurum, şunları kaydetti:

"Yaptığımız ortak çalışma çerçevesinde Cumhurbaşkanımızın destekleriyle, kaba inşaatı tamamlanmış ancak Bursa'nın silüetine zarar veren bu binayı ortadan kaldırmak suretiyle Çekirge'yi aslında Bursalı kardeşlerimize açmış olduk. Burada 41 bin metrekarelik alanın yaklaşık yüzde 70'i yeşil alan olacak ve burada gençlerimiz, kadınlarımız, çocuklarımız, tüm Bursalı hemşehrilerimiz vakit geçirecekler. Kaba inşaatı yüzde 70 azalttık. Buradaki betonlaşmayı ortadan kaldırdık. Buradaki 15 bin metrekarelik yapıda 215 araçlık kapalı otoparkımız olacak. Yine üstünde gençlerimizin her türlü faaliyetlerini yapabilecekleri kütüphaneler, kıraathaneler, çalışma alanları, sanat merkezi olacak. Burada sanatseverler, eserlerini sergileyecekler. Bursalı vatandaşlar burada hoş bir şekilde vakit geçirecekler."

Kurum, vatandaşların huzurla vakit geçireceği bir alanı Bursa'ya kazandıracaklarının altını çizerek, şöyle devam etti:

"İnşallah bu projeyi yıl sonuna kadar büyük bir ölçüde tamamlayıp 2023 yılında gençlerimizin, vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Sunduğumuzda, Millet Bahçesi ile aslında Bursa'nın merkezinde bir ekolojik koridoru da hayata geçirmiş olacağız. Bursa merkezdeki Millet Bahçesi ve Kültür Park ile başlayan Çekirge Teras Projesi ile devam eden, Uludağ'ın rüzgarını, esintisini şehre alabileceğimiz bir ekoloji koridoru oluşturacağız."

Konuşmasının ardından protokol üyeleriyle fidan dikimi yapan Kurum, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'tan proje hakkında bilgi aldı.

Programa, Bursa Valisi Yakup Canbolat, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ile davetliler katıldı.

Bakan Kurum, daha sonra Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş'ı tarihi belediye binasında ziyaret etti.

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Bakan Kurum: 2023 seçimleri kritik bir kavşak noktası (2) Bakan Kurum: 2023 seçimleri kritik bir kavşak noktası (2) Bakan Kurum: 'Çekirge Teras Projesi Bursa'nın ekolojik koridoru olacak' Bakan Kurum: 'Çekirge Teras Projesi Bursa'nın ekolojik koridoru olacak'
Kaynak: AA

İklim Değişikliği, Murat Kurum, Uludağ, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Kurum, Bursa'da 'Çekirge Teras Projesi Tanıtımı' töreninde konuştu Açıklaması - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bakan Kurum, Bursa'da "Çekirge Teras Projesi Tanıtımı" töreninde konuştu Açıklaması - Son Dakika
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