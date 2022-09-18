Bakan Kurum'dan sosyal konut projesi hakkında, "Destekleyeceğiz" diyen Kılıçdaroğlu'na yanıt: İsteseniz de istemeseniz de bu konutları yapacağız - Son Dakika
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Bakan Kurum'dan sosyal konut projesi hakkında, "Destekleyeceğiz" diyen Kılıçdaroğlu'na yanıt: İsteseniz de istemeseniz de bu konutları yapacağız

18.09.2022 22:24

CHP lideri Kılıçdaroğlu, sosyal konut projesine ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik "Sen de ben de biliyoruz bu sosyal konut projesiyle amacını Erdoğan. Ama ben bu işin başarılı olmasını istiyorum. Hazine garantisi ver. Destekleyeceğiz" açıklamasında bulunmuştu. Bu ifadeleri yanıtlayan Bakan Kurum, "Ne açıktan destekleyebiliyorsunuz ne topyekun reddediyorsunuz. Siz isteseniz de istemeseniz de bu konutları yapacağız. İlk temelleri Allah'ın izniyle ekim ayı itibarıyla atıyoruz" dedi.

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin tanıtımı geçtiğimiz günlerde yapıldı. Milyonların merakla beklediği projenin detayları Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşmış ve 14 Eylül'de başlayan başvurular kısa sürede 2 milyonu aşmıştı.

"AMACINI BİLİYORUM ERDOĞAN AMA BU İŞİN BAŞARILI OLMASINI İSTİYORUM"

CHP lideri Kılıçdaroğlu ise sosyal konut projesiyle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı yeni paylaşımda "Son dönemlerde TOKİ'nin Ankara, İstanbul, Şanlıurfa, Bilecik, Bingöl ve daha birçok ildeki ihaleleri iptal oldu. Çünkü müteahhitler ihaleye girmiyor. Sen de ben de biliyoruz bu sosyal konut projesiyle amacını Erdoğan. Ama ben bu işin başarılı olmasını istiyorum. Halkımızın böyle bir projeye ihtiyacı var, siyasiler olarak, bu ihtiyacı karşılamaya mecburuz. Tekrar ediyorum, hazine garantisi ver. Destekleyeceğiz. Bir rezalet daha yaşansın istemiyoruz" dedi.

"'BAY KEMAL PROJEYE KARŞI ÇIKTI' HABERİ YAPTIR, SORUN DEĞİL"

Sözlerini sürdüren Kılıçdaroğlu, "Ha sen yine git, medya görünümlü aparatlarına 'Bay Kemal projeye karşı çıktı' haberi yaptır, sorun değil. Yeter ki bu iş olsun" ifadelerini kullandı.

BAKAN KURUM'DAN YANIT GECİKMEDİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "İlk Evim İlk İş Yerim Projesi"ne ilişkin sosyal medyadan yaptığı paylaşıma ilişkin, "Ne Cumhuriyet tarihinin en büyük konut projesini açıktan destekleyebiliyorsunuz ne topyekun reddediyorsunuz. Siz isteseniz de istemeseniz de bu konutları yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

"SİZ İSTESENİZ DE İSTEMESENİZ DE YAPACAĞIZ"

Kurum, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı: "Sayın Kılıçdaroğlu, işiniz zor. Ne Cumhuriyet tarihinin en büyük konut projesini açıktan destekleyebiliyorsunuz ne topyekun reddediyorsunuz. Siz isteseniz de istemeseniz de bu konutları yapacağız. İlk temelleri Allah'ın izniyle ekim ayı itibarıyla atıyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan bu konutların anahtarlarını vatandaşlarımıza armağan edecek. Milletimize şimdiden hayırlı, uğurlu olsun."

Bakan Kurum'dan Kılıçdaroğlu'nun sosyal konut projesi değerlendirmesine ilişkin açıklama Açıklaması

KILIÇDAROĞLU, 4 GÜN ÖNCE DE PAYLAŞIMLARDA BULUNMUŞTU

Geçtiğimiz günlerde de sosyal konut projesine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Kılıçdaroğlu, şunları söylemişti: "Konut meselesi gündemde. Defalarca ısıtılıp ısıtılıp insanımızın önüne konmuş bir proje. Yıllardır aynı hikaye. Erdoğan, biliyorum seçim öncesi para toplamak için yapıyorsun bunu. Ben sosyal devletin savunucusu olarak sosyal konutların yaygınlaşmasını canı gönülden istiyorum.

"BANKER ERDOĞAN MISIN SEN?"

Sana inanalım istiyorsan, bu işe müteahhitlerin girmesi için hazineden gelir güvencesi ver. Beşli çeteleri semirttin, asıl fakir fukaranın konutu için garanti ver. Vermezsen, sen de biliyorsun ki bu proje bitmeyecek. Gerçi alışkınsın sen boş toprağa yalandan beton harcı dökmeye…

Ben de buradan taahhüt ediyorum, biz iktidara geldiğimizde bu garantilerin arkasında duracağız. Erdoğan garanti vermezsen, bu proje bir Banker Yakup zihniyetinden ibarettir. Topla paraları fakir fukaradan, seçim sürecini finanse et. Banker Erdoğan mısın sen? Yeter be adam!"

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Kılıçdaroğlu, sosyal konut projesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek verdi: Amacını biliyorum ama bu işin başarılı olmasını istiyorum Kılıçdaroğlu, sosyal konut projesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek verdi: Amacını biliyorum ama bu işin başarılı olmasını istiyorum Kılıçdaroğlu'nun masasındaki son anketten dikkat çeken sonuç! İYİ Parti'nin oyu azalıyor Kılıçdaroğlu'nun masasındaki son anketten dikkat çeken sonuç! İYİ Parti'nin oyu azalıyor
Kaynak: AA

İlk Evim İlk İş Yerim, Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Kurum'dan sosyal konut projesi hakkında, 'Destekleyeceğiz' diyen Kılıçdaroğlu'na yanıt: İsteseniz de istemeseniz de bu konutları yapacağız - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bakan Kurum'dan sosyal konut projesi hakkında, "Destekleyeceğiz" diyen Kılıçdaroğlu'na yanıt: İsteseniz de istemeseniz de bu konutları yapacağız - Son Dakika
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