Sosyal konut projesinin temeli 25 Ekim'de atılacak! İşte heyecanın tavan yaptığı 17 il

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz haftalarda 81 ilde sosyal konut projesinin başlatıldığını duyurmuştu. Vatandaşlar da uygun fiyatlarda hem arsa hem de konut sahibi olabilmek için projeye büyük ilgi göstermişti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı da önceki gün "İlk Evim İlk İş Yerim Projesi" kapsamında yaklaşık 5 milyon vatandaşın projeye başvuruda bulunduğunu açıklamıştı.
Sosyal konut projesine başvurular 31 Ekim'e kadar devam edecek. Konuya ilişkin ise yeni detaylar ortaya çıktı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi kapsamında 5 bin konutun temelinin 25 Ekim'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla atılacağını bildirdi.
Proje kapsamında 5 bin konutun temel atma törenlerinin gerçekleşeceği 17 il ise belli oldu. Ankara, Afyon, Amasya, Aydın, Bolu, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Kahramanmaraş, Kırşehir, Konya, Manisa, Muğla, Tunceli, Uşak, Yozgat ve Zonguldak olmak üzere bu illeri sıralayan Bakan Kurum, şu ifadeleri kullandı: "Aylardır bu projeye hazırlık içerisindeyiz. 31 Ekim'e kadar başvuru süresi var. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da teşrifleriyle 5 bin konutun temelini büyük bir coşkuyla atacağız."
Bakanlık tarafından projeyle ilgili yeni görseller de paylaşıldı:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın detaylarını açıkladığı ve adı "İlk Evim, İlk İş Yerim" olarak belirlenen kampanyaya başvurular, proje ilindeki Ziraat Bankası ve Halk Bankasının yetkili şubeleri ve e-Devlet aracılığı ile yapılacak. Bankalar aracılığıyla yapılacak başvurular, 14 Eylül- 31 Ekim 2022 tarihleri arasında kabul edilecek. e-Devlet başvuruları ise 28 Ekim'de sona erecek. Konut tipi 2+1 ve 3+1 ayrımı olmadan, proje bazında başvuru yapılacak. Hak sahiplerinin konut tipleri, ihale yapıldıktan sonra "konut belirleme kurası" ile belirlenecek ve başvuru bedeli 500 lira olacak.
Başvurular "Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri", "En az yüzde 40 engelli vatandaşlar", "emekliler", "18-30 yaş arasındaki gençler" ve "Diğer alıcı adayları" olmaz üzere 5 kategoride kabul edilecek. Yeterli talebin oluşmaması veya mücbir sebepler nedeniyle projenin gerçekleştirilememesi halinde başvuru sahiplerine bilgi verilecek. Başvurusu toplanacak konutların, adet, brüt metrekare, net metrekare ve şerefiyeli satış fiyatları, ihalesi yapıldıktan sonra belirlenecek. Konutların satışı, yüzde 10 peşin, 240 ay vadeli ve taksit başlangıçları konut teslimlerini takip eden ay itibarıyla başlayacak şekilde yapılacak. Hak sahiplerinin konutlarına ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitleri her yılın ocak ve temmuz aylarında olmak üzere yılda 2 kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki memur maaş artış oranı dikkate alınarak İdarece tespit edilen oranda artırılacak.
Başvuru sahipleri arasında "Hak Sahibi Belirleme Kurası", noter huzurunda, TOKİ yetkilileri denetiminde çekilecek. Şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri ile en az yüzde 40 engelli vatandaşlara ayrı ayrı konut sayısının yüzde 5'i kadar, emeklilere ve gençlere ise ayrı ayrı, konut sayısının yüzde 20'si kadar kontenjan ayrılacak. Kontenjan fazlası başvuru olması halinde hak sahipleri kura ile belirlenecek. Kura sonucu bu kategoride ev sahibi olmaya hak kazanamayanlar, "diğer alıcılar" kategorisindeki başvuru sahipleri için yapılacak kuraya dahil edilecek.
"Diğer alıcılar" kategorisindeki hak sahipleri de kura ile belirlenecek. Kura yeri ve programı daha sonra TOKİ'nin internet sayfasında açıklanacak. Kurada, hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 5 iş günü sonrasında başvuru yapılan bankanın yetkili şubeleri ve ATM'lerinden geri alabilecek. Hak sahibi olan ve daha sonra sözleşme imzalayanlar konutlarını borçları bitene kadar devredemeyecek, Gayrimenkul Satış İşlemleri Özel Hukuk Hükümlerine tabi olacak.
Son Dakika › Güncel › Sosyal konut projesinin temeli 25 Ekim'de atılacak! İşte heyecanın tavan yaptığı 17 il - Son Dakika