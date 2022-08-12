Bakan Murat Kurum, Gaziantep'teki arıtma tesisini inceledi - Son Dakika
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Bakan Murat Kurum, Gaziantep'teki arıtma tesisini inceledi

12.08.2022 13:48
Bakan Murat Kurum, Gaziantep'teki arıtma tesisini inceledi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gaziantep'te inşaatı süren İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'nde incelemelerde bulundu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gaziantep'te inşaatı süren İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'nde incelemelerde bulundu.

Bazı temaslarda bulunmak üzere kente gelen Bakan Kurum, Nizip ilçesindeki Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresine (GASKİ) ait tesisi ziyaret etti.

Bakan Kurum, gazetecilere, Nizip ve Gaziantep için önemli bir gün yaşadıklarını söyledi.

Tesisin Nizip halkına hizmet vereceğini vurgulayan Kurum, "Evsel atıkların tamamen arıtılarak ileri biyolojik arıtma tesisinden geçirilmesine yönelik bir tesisimizin bugün incelemelerini hep birlikte yapıyoruz." dedi.

İnşaatın planlanan şekliyle devam ettiğini belirten Kurum, şöyle konuştu:

"Bu yıl sonu, bilemediniz önümüzdeki yıl başında devreye alacağız. Bu çerçevede de Nizip'teki tüm evsel atıklar arıtılarak Nizip Çayı'na bırakılacak. Buradaki arıtılan su da yine tarımda, üretimde geri dönüştürülerek üretime katkı sağlayacak. Atık su arıtma tesisimiz kentimize hayırlı olsun. Tabii bundan sonraki süreçte de yine Nizip Çayı'mızın o eski rengine, görüntüsüne kavuşacağı ve burada vatandaşlarımızın huzurla, mutlukla gezineceği projemizi de Büyükşehir Belediyemiz, İller Bankamız, Nizip Belediyemiz ortaklaşa yürütecek."

Tesisle ilgili yetkililerden bilgi alan Kurum'a, Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti milletvekilleri Derya Bakbak, Ali Şahin, Mehmet Sait Kirazoğlu, Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı, GASKİ Genel Müdürü Hüseyin Sönmezler eşlik etti.

Bakan Kurum, daha sonra cuma namazı için gittiği Hazreti Hatice Kübra Camisi'nde, muharrem ayı dolayısıyla hazırlanan aşureden dağıttı.

YORUMLAR
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Bakan Kurum: 'Batı Karadeniz'de bin 196 konut ve köy evlerinin inşasında son aşamaya geldik' Bakan Kurum: 'Batı Karadeniz'de bin 196 konut ve köy evlerinin inşasında son aşamaya geldik'
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bakan Murat Kurum, Gaziantep'teki arıtma tesisini inceledi - Son Dakika

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