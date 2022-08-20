Bakan Kurum, Gaziantep ve Mardin'deki kazalarda hayatını kaybedenlere rahmet diledi - Son Dakika
Üye Girişi

Bakan Kurum, Gaziantep ve Mardin'deki kazalarda hayatını kaybedenlere rahmet diledi

20.08.2022 23:50
Bakan Kurum, Gaziantep ve Mardin'deki kazalarda hayatını kaybedenlere rahmet diledi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gaziantep ve Mardin'de meydana gelen trafik kazalarında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gaziantep ve Mardin'de meydana gelen trafik kazalarında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda şunları kaydetti:

"Gaziantep-Nizip kara yolunda meydana gelen kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. İtfaiye teşkilatımızın, sağlıkçılarımızın, basın camiamızın, milletimizin başı sağ olsun. Yaralılara acil şifalar niyaz ediyorum.

Bugün bir kez daha içimiz yandı. Mardin Derik'te meydana gelen kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Rabb'im rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun. Yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum."

YORUMLAR
500
Mardin'deki katliam gibi kazadan yaralı kurtulan vatandaş dehşet anlarını anlattı Mardin'deki katliam gibi kazadan yaralı kurtulan vatandaş dehşet anlarını anlattı BBP Genel Başkanı Destici, Gaziantep ve Mardin'deki kazalarda hayatını kaybedenler için rahmet diledi BBP Genel Başkanı Destici, Gaziantep ve Mardin'deki kazalarda hayatını kaybedenler için rahmet diledi
Kaynak: AA

Gaziantep, Mardin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Kurum, Gaziantep ve Mardin'deki kazalarda hayatını kaybedenlere rahmet diledi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
23:20 37 yaşındaki Burak Yılmaz'ın golü Fortuna Sittard'a yetmedi
22:41 Mardin'deki kazanın hemen ardından çekilen görüntüler durumun vahametini gözler önüne serdi
22:25 Futbolcular ile inekler aynı karede! Ümraniyespor ile Galatasaray arasındaki Rezerv Lig mücadelesinden hemen önce görüntülendi
22:22 AK Partili Yılmaz Tunç ile Mustafa Sandal tartıştı! Suriyeli kavgasına Ümit Özdağ da katıldı
21:42 Geçen hafta Galatasaray'ı mağlup eden Giresunspor konuk ettiği Kasımpaşa'yı da aynı skorla geçti
21:30 Hatayspor'u iki golle deviren Gaziantep FK'nin yenilgisizliği sürüyor
21:25 Mardin'de 19 kişinin yaşamını yitirdiği TIR faciasıyla ilgili adli soruşturma açıldı
20:52 Antalyaspor Trabzonspor maçının ilk 11'ler açıklandı
20:25 Faciaya neden olan TIR'ın başka bir kaza dolayısıyla toplanan kalabalığa daldığı ortaya çıktı
20:22 Borussia Dortmund'a tarihi darbe! Son 7 dakika içerisinde maçı verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2022 23:50:38. #1.13#
SON DAKİKA: Bakan Kurum, Gaziantep ve Mardin'deki kazalarda hayatını kaybedenlere rahmet diledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement