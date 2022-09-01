Kurum ve Soylu, Pakistan'a gidiyor - Son Dakika
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Kurum ve Soylu, Pakistan'a gidiyor

01.09.2022 15:06
Kurum ve Soylu, Pakistan'a gidiyor

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Pakistan'da meydana gelen seller nedeniyle afet bölgesine gidiyor.

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Pakistan'da meydana gelen seller nedeniyle afet bölgesine gidiyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum ile İçişleri Bakanı Soylu, Pakistan'daki afet bölgelerine gidiyor. Bakanlara ziyarette TOKİ Başkanı Ömer Bulut, İlbank Genel Müdürü Yusuf Tekin, Yapı İşleri Genel Müdürü Banu Aslan'ın yanı sıra Türkiye'den alanında uzman mühendisler de eşlik ediyor. Yapı İşleri Genel Müdürlüğü'nde görev yapan; afet etkisi belirleme, giderme çalışmalarında özel eğitimli profesyonel mühendislerden oluşuyor. Ekip hasar tespit yazılımı bulunan özel dronlar, geniş alan tarama özelliği bulunan İHA'larla bölgede hasar tespit çalışmaları yapacak.


YORUMLAR
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Kaynak: DHA

İklim Değişikliği, Süleyman Soylu, Murat Kurum, Pakistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kurum ve Soylu, Pakistan'a gidiyor - Son Dakika

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