Bakan Kurum'dan yeni sosyal konut projesine ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi

Bakan Kurum'dan yeni sosyal konut projesine ilişkin açıklama Açıklaması

23.08.2022 11:26
Bakan Kurum'dan yeni sosyal konut projesine ilişkin açıklama Açıklaması

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İstanbul'da geliri 16 bin, diğer illerde 14 bin liranın altında olanlar TOKİ'ye başvurabilecek, 240 aya kadar vade imkanı olacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, " İstanbul'da geliri 16 bin, diğer illerde 14 bin liranın altında olanlar TOKİ'ye başvurabilecek, 240 aya kadar vade imkanı olacak." dedi.

Kurum, dün yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Yeni sosyal konut projesiyle ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Kurum, "İstanbul'da geliri 16 bin, diğer illerde ise 14 bin liranın altında olanlar ev sahibi olabilmek için TOKİ'ye başvurabilecek. 240 aya kadar da vade imkanı olacak." bilgisini verdi.

Kurum, "30 yaş altı gençlere yaklaşık yüzde 20 kontenjan ayrılacak. Yaş skalası ve bir oran belirleyeceğiz. Diyelim ki konut projesine giremediniz, arsaya başvurup kendi evinizi de yapabileceksiniz. Yeni evliler diye bir kategori olmayacak, onlardan kastımız gençler." dedi.

YORUMLAR
500
Bakan Kurum'dan yeni sosyal konut projesine ilişkin açıklama Açıklaması Bakan Kurum'dan yeni sosyal konut projesine ilişkin açıklama Açıklaması
Kaynak: AA

İklim Değişikliği, Murat Kurum, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Kurum'dan yeni sosyal konut projesine ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
11:13 Seveni kadar sevmeyeni de çok! İşte zengin besin kaynağı yeşil mercimeğin faydaları...
10:54 Güne yükselişle başlayan altının gramı 1.012 liradan satılıyor
10:54 Kahramanmaraş'ta yabancı uyruklu bir ailenin bebeği beyni kafatasının dışında doğdu
10:48 Emine Ün'den ölen annesi için hüzünlü paylaşım: Kalbimi acıtan, yüreğimi sızlatan gün
10:32 Yükselişini sürdüren dolar 18,12 liradan alıcı buluyor
10:28 Esenyurt'ta yolun ortasında durup araçların önünü kesen kadın, polis aracına saldırdı
10:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Esad'la görüşeceği iddialarını Bakan Mevlüt Çavuşoğlu yalanladı
10:27 Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun ağabeyini görenler şaşkınlığını gizleyemiyor
10:22 Erkek arkadaşı tarafından öldürülen Firdevs'in adı yeni doğan kardeşine verildi
11:02 Gaziantep'teki dehşet veren kazada can veren İHA muhabirlerinin ölmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.08.2022 11:26:28. #1.12#
SON DAKİKA: Bakan Kurum'dan yeni sosyal konut projesine ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement