Bakan Kurum: Kiralanamayan ve satılamayan ofis, konuta dönüştürülecek - Son Dakika
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Bakan Kurum: Kiralanamayan ve satılamayan ofis, konuta dönüştürülecek

18.08.2022 16:18
Bakan Kurum: Kiralanamayan ve satılamayan ofis, konuta dönüştürülecek

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İstanbul'da yaklaşık 1.5 milyon, ülke genelinde 4 milyon metrekare arz fazlası nedeniyle kiralanamayan ya da satılamayan ofis, konuta dönüştürülecek.

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, " İstanbul'da yaklaşık 1.5 milyon, ülke genelinde 4 milyon metrekare arz fazlası nedeniyle kiralanamayan ya da satılamayan ofis, konuta dönüştürülecek. Bu, 50 bin yeni konut demek" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Konut-kira fiyatlarını düşürmek için her adımı atıyoruz. İstanbul'da yaklaşık 1.5 milyon, ülke genelinde 4 milyon metrekare arz fazlası nedeniyle kiralanamayan ya da satılamayan ofis, konuta dönüştürülecek. Bu, 50 bin yeni konut demek. Yönetmeliğimiz yayımlandı. Hayırlı olsun" dedi.


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Bakan Kurum'dan '50 bin konut' açıklaması Bakan Kurum'dan '50 bin konut' açıklaması Bakan Kurum'dan '50 bin konut' açıklaması Bakan Kurum'dan '50 bin konut' açıklaması
Kaynak: DHA

İklim Değişikliği, Togo Cumhuriyeti, Murat Kurum, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Kurum: Kiralanamayan ve satılamayan ofis, konuta dönüştürülecek - Son Dakika

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