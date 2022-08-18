Bakan Kurum'dan "50 bin konut" açıklaması - Son Dakika
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Bakan Kurum'dan "50 bin konut" açıklaması

18.08.2022 13:24
Bakan Kurum'dan "50 bin konut" açıklaması

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, konut ve kira fiyatlarını düşürmek için ülke genelinde kullanılmayan ofislerin konuta dönüştürüleceğini, bu şekilde 50 bin konut kazandırılacağını açıkladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, konut ve kira fiyatlarını düşürmek için ülke genelinde kullanılmayan ofislerin konuta dönüştürüleceğini, bu şekilde 50 bin konut kazandırılacağını açıkladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından arz fazlası nedeniyle kiralanamayan ya da satılamayan ülke genelindeki 4 milyon metrekare ofisin konuta dönüştürüleceğini, bunun da 50 bin konuta eşit olduğunu açıkladı. Kurum paylaşımında "Konut-kira fiyatlarını düşürmek için her adımı atıyoruz. İstanbul'da yaklaşık 1,5 milyon, ülke genelinde 4 milyon metrekare arz fazlası nedeniyle kiralanamayan ya da satılamayan ofis konuta dönüştürülecek. Bu, 50 bin yeni konut demek. Yönetmeliğimiz yayımlandı. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

(Huzeyfe Tarık Yaman/İHA)

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Kaynak: İHA

İklim Değişikliği, Togo Cumhuriyeti, Murat Kurum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Kurum'dan '50 bin konut' açıklaması - Son Dakika

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