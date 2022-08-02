Bakan Kurum: Konut ve kiralardaki artış suni, bunu hep söylüyoruz - Son Dakika
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Bakan Kurum: Konut ve kiralardaki artış suni, bunu hep söylüyoruz

02.08.2022 12:29
Bakan Kurum: Konut ve kiralardaki artış suni, bunu hep söylüyoruz

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, konut ve kiralardaki artışın suni olduğunu belirterek, "Bunu hep söylüyoruz.

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, konut ve kiralardaki artışın suni olduğunu belirterek, "Bunu hep söylüyoruz. Kirada da konut fiyatında da gerileme olacak. Yaptığımız projelerle buna imkan sağlayacağız" dedi.

Bakan Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Kabine Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını cevapladı. Konut ve kira artışları ile ilgili konuşan Kurum, "Bu suni bir artış, hep söylüyoruz. Bizim hamlelerimizle birlikte sistem oturacak. Arzda sıkıntı varsa; Sayın Cumhurbaşkanı'mız giderecek süreci de paylaşacak. ve o da fiyatların geri gelmesine neden olacak" dedi.

SOSYAL KONUT PROJESİNİ DETAYLARI EYLÜLDEMaliyet artışına değinen ancak demir ve çimento gibi ana maliyetlerde şu anda düşüş olduğunu kaydeden Kurum, "Bu biraz da dünyadaki tedarik zincirinin oturmasıyla alakalı. Ülkeler üretime geçti, arz arttı ve talep aynı kalınca mecburen fiyat da geri geliyor. Kirada da konut fiyatında da gerileme olacak. Yaptığımız projelerle buna imkan sağlayacağız. İnşallah her işte olduğu gibi konut işinde de vatandaşımızı açta açıkta bırakmayacağız" diye konuştu.

Bakan Kurum, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı sosyal konut projesinin detaylarının ise eylül ayında kamuoyuyla paylaşılacağını söyledi.


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Kaynak: DHA

İklim Değişikliği, Murat Kurum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Kurum: Konut ve kiralardaki artış suni, bunu hep söylüyoruz - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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