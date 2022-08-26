Bakan Kurum: 'NAE Sao Paulo' gemisinin Türk kara sularına girmesine izin verilmeyecek - Son Dakika
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Bakan Kurum: 'NAE Sao Paulo' gemisinin Türk kara sularına girmesine izin verilmeyecek

26.08.2022 17:54
Bakan Kurum: 'NAE Sao Paulo' gemisinin Türk kara sularına girmesine izin verilmeyecek

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "'NAE Sao Paulo' isimli gemi için verilmiş olan şartlı notifikasyon onayının iptal edilmesine karar verilmiştir.

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "'NAE Sao Paulo' isimli gemi için verilmiş olan şartlı notifikasyon onayının iptal edilmesine karar verilmiştir. Bu karar doğrultusunda, geminin Türk kara sularına girmesine izin verilmeyecektir" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Türkiye'ye gelecek 'NAE Sao Paulo' gemisiyle ilgili notifikasyon onayı iptali ve geminin Türk kara sularına girmesine izin verilmeyeceğine dair açıklama yaptı. Bakan Kurum, "Uluslararası bağımsız denetim kuruluşları ve Bakanlığımız denetim ekipleri gözetiminde notifikasyon şartında yer almasına rağmen ikinci bir denetim sürecinin işletilmemesi; tekrar istenen asbest ve diğer tehlikeli maddelerin bulunduğu yerlerin gemi planı üzerinde gösterilerek ve numune alınan noktaların fotoğraflanarak hazırlanması gereken 'Tehlikeli Madde Envanter Raporunun' Bakanlığımıza sunulmaması nedeniyle; 'NAE Sao Paulo' isimli gemi için verilmiş olan şartlı notifikasyon onayının iptal edilmesine karar verilmiştir. Bu karar doğrultusunda; geminin Türk karasularına girmesine izin verilmeyecektir" dedi.

Bakan Kurum, bugüne kadar söküm işlemleri için Türkiye'ye gelen her gemide mevzuata uygun olarak her zaman uluslararası hukukun gereğini yaptıklarını da vurgulayarak, "Sadece NAE Sao Paulo gemisinde değil; tüm gemilerde de sürecin her aşamasını yakından takip ettik; çevremize, insanımıza zarar verecek hiçbir adıma izin vermedik. Milletimiz müsterih olsun. Bundan sonra da izin vermeyiz" dedi.


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Kaynak: DHA

İklim Değişikliği, Murat Kurum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Kurum: 'NAE Sao Paulo' gemisinin Türk kara sularına girmesine izin verilmeyecek - Son Dakika

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