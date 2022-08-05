Bakan Kurum'dan Silivri Belediyesine ziyaret - Son Dakika
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Bakan Kurum'dan Silivri Belediyesine ziyaret

05.08.2022 19:50
Bakan Kurum'dan Silivri Belediyesine ziyaret

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Silivri Belediyesini ziyaret ederek, ilçedeki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Silivri Belediyesini ziyaret ederek, ilçedeki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Bakan Kurum, Silivri Millet Bahçesi İlk Fidan Dikim Töreni'nin ardından Silivri Belediyesini ziyaret etti.

Ziyarette Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Bakan Kurum'a hazırladıkları "Silivri Tarihi" kitabı ile ilçede ürettikleri doğal ürünlerden oluşan hediye paketi takdim etti.

Yılmaz, ayrıca Bakan Kurum ve beraberindeki heyete, ilçede yapımı devam eden projelerle ilgili sunum gerçekleştirdi.

Ziyarete, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç, AK Parti İstanbul milletvekilleri Tülay Kaynarca ve Ahmet Hamdi Çamlı, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve MHP İstanbul İl Başkanı Birol Gür de katıldı.

YORUMLAR
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Silivri Millet Bahçesi'nde ilk fidanlar dikildi Silivri Millet Bahçesi'nde ilk fidanlar dikildi BAKAN KURUM BU AZİZ ŞEHİRDE EHLİYETİN YERİNİ LİYAKATSİZLİK ALMIŞTIR BAKAN KURUM BU AZİZ ŞEHİRDE EHLİYETİN YERİNİ LİYAKATSİZLİK ALMIŞTIR
Kaynak: AA

İklim Değişikliği, Murat Kurum, AK Parti, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Kurum'dan Silivri Belediyesine ziyaret - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Bakan Kurum'dan Silivri Belediyesine ziyaret - Son Dakika
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