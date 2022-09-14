Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, canlı yayında soruları yanıtladı: (2) - Son Dakika
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, canlı yayında soruları yanıtladı: (2)

14.09.2022 23:44
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, canlı yayında soruları yanıtladı: (2)

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sosyal Konut Projesi'nin 2 trilyon liralık bir finansal büyüklüğe tekabül ettiğini belirterek, "Bu da 250 sektörü aynı anda tetikliyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sosyal Konut Projesi'nin 2 trilyon liralık bir finansal büyüklüğe tekabül ettiğini belirterek, "Bu da 250 sektörü aynı anda tetikliyor. Bu işin yapımı 2 trilyon liralık ekonomik büyüklüğe sebebiyet veriyor" dedi.

Bakan Kurum, CNN Türk Tarafsız Bölge programında, Cumhuriyet tarihinin en büyük Sosyal Konut Projesi'ne ilişkin soruları yanıtladı ve değerlendirmelerde bulundu.

"Kuradan konut hakkı kazananlardan kirada olanlar aynı anda iki ödeme yapacak. TOKİ'deki evine geçince ödeme başlasa nasıl olur?" sorusunu yanıtlayan Kurum, şunları kaydetti:

"680 bin liraya 2280 lira taksitten bahsediyoruz. Aylık hane halkı gelirine baktığımızda aslında yüzde 30'u konut ve kira giderlerine gider. Bu çerçevede biz konutların sözleşmelerini bitmeye yakın 1, 1,5 yıl kala yapıyoruz. Orada 1 yıllık süreçte ikisini beraber ödemek durumunda kalacaklar. Burada da hayal ettiği bir projeye ulaşacak. Ev sahibi olacak. O belki 1 yıl sıkıntı çekecek, ilave iş yapacak, belki mesainin dışında çalışmak zoruna kalacak, belki eşi de çalışacak. Asgari ücretli bir vatandaşımızdan bahsediyorum. Tabii ki 5500 lira alıyor. Hem ev kirası ödüyor, hem buraya taksit ödeyecek hem de evini geçindirecek. 5500 lirayla bunu yapabilmesi için ilave mesai ve kazanç sağlaması gerekiyor. 1 yıl siz de takdir edersiniz ki biraz dişini sıkarak, biraz eşinden dostundan borç alarak, biraz ek mesai yaparak bu bedeli karşılayabilir."

İstanbul'da konutların yapılacağı yerin Kanalistanbul ile alakasının olmadığını aktaran Kurum, "Arnavutköy'de yapacağımız konutlar... Neticede Arnavutköy Kanalistanbul güzergahı içerisinde kalıyor. Sonuçta Kanalistanbul planıyla alakası yok. Projeye yakın olabilir, o güzergahta olabilir ama Kanalistanbul'un yanında, dibinde değil. Başakşehir'in de bir kısmı Kanalistanbul üzerinde." dedi.

"2 milyon kardeşimize istihdam sağlayan bir sektör"

Kurum, TOKİ eliyle inşa edilecek Sosyal Konut Projesi'nin Türkiye ekonomisi açısından büyük bir değer taşıyacağına dikkati çekerek, şu bilgileri verdi:

"Projenin toplam maliyeti 422 milyar lira. İkinci etabı da koyduğunuzda yaklaşık 900 milyar liralık bir büyüklükten bahsediyorsunuz. Bu da toplam 2 trilyon liralık bir finansal büyüklüğe tekabül ediyor. Burada 250 sektörü aynı anda tetikliyor. Bu işin yapımı 2 trilyon liralık ekonomik büyüklüğe sebebiyet veriyor. İnşaat sektörümüz gayrisafi yurt içi hasılada yüzde 5 büyüklüğe sahip. Doğrudan 2 milyon kardeşimize istihdam sağlayan bir sektör. Bu projeyle ilk etapta 100 bin, ikinci etapta da 100 bin olmak üzere toplamda 200 bin ilave istihdam sunacağız."

Bakan Kurum, konuşmasının devamında konut arsası ve iş yeri için başvuru şartlarına ilişkin soruları yanıtladı.

İstanbul'u altyapılı arsa ve iş yeri kampanyasına dahil etmediklerini aktaran Kurum, "İstanbul'da altyapılı arsa ve sanayi iş yeri de koymadık. İstanbul bu noktada hizmet sektörüyle büyüsün, bu güzellikler korunsun anlayışıyla gidiyoruz. 30'u aşkın ilimizde arsalarımızı sunacağız. Bu da ilk etap. Bu da 250 bin olacak. Aslında hem sosyal konutla hem de sosyal konut arsasıyla bu arzı artıracağız. Kira ve konut fiyatı düşer mi? 350 bin konutu siz bir anda piyasaya sürerseniz düşer. Düşmek zorunda." değerlendirmesinde bulundu.

(Bitti)

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, canlı yayında soruları yanıtladı: (1) Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, canlı yayında soruları yanıtladı: (1) BAKAN KURUM 'İLK EVİM-İLK İŞ YERİM' PROJESİNİN DETAYLARINI ANLATTI BAKAN KURUM 'İLK EVİM-İLK İŞ YERİM' PROJESİNİN DETAYLARINI ANLATTI
Kaynak: AA

İklim Değişikliği, Murat Kurum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, canlı yayında soruları yanıtladı: (2) - Son Dakika

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