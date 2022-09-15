Bakan Kurum, canlı yayında Sosyal Konut Projesi'ne ilişkin soruları yanıtladı Açıklaması

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sosyal Konut Projesi'ne başvurularda hiçbir fırsatçıya, aldatmaya yönelik hiçbir eyleme müsaade etmeyeceklerini belirterek, "Aslolan gerçekten ev alamayan, ev ihtiyacı olan dar gelirli vatandaşlarımızın ev alması." dedi.

Bakan Kurum, A Haber canlı yayınında, Cumhuriyet tarihinin en büyük Sosyal Konut Projesi'ne ilişkin soruları yanıtladı ve değerlendirmelerde bulundu.

Kurum, "Kişinin proje açıklanmadan önce evi vardı, bu evi başkasına devretti ve kampanyaya başvurdu. Bu durumda denetimler ne kadar geriye doğru işletilecek?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Sayın Cumhurbaşkanımız da açıkladı. Burada hiçbir fırsatçıya, bizi aldatmaya yönelik hiçbir eyleme müsaade etmeyeceğiz. Aslolan burada gerçekten ev alamayan, ev ihtiyacı olan dar gelirli vatandaşlarımızın ev alması. Arkadaşlarımız bu anlayışla detaylı şekilde başvuruları inceleyecek. Projemizin açıklandığı gün itibarıyla konut alacak vatandaşlarımızın üzerinde konutun olmaması gerekiyor. Hisseli babasında, köyünde arsası varsa o arsa kabul ediliyor. Şehirdeki imarlı arsası söz konusu olursa imarlı arsa da değerli bir arsa olduğu düşünüldüğünde o da üstünde kayıtlı bir gayrimenkul olarak görünüyor. İş yeri alacak vatandaşlarımızın ise üzerinde tapuda kayıtlı iş yerinin olmaması gerekiyor. Arsa alacak vatandaşlarımızın ise tapuda başvuru günü itibarıyla ve sonrasında, üzerine kayıtlı konutunun veya arsasının bulunmaması gerekiyor."

"13 Eylül'de açıkladık, 14 Eylül itibarıyla bu denetimlerin hepsi yapılacak"

Murat Kurum, "Denetimler geriye doğru olmayacak mı?" sorusunun yinelenmesi üzerine, "Kanun geriye doğru işlemez. Bugün bir kampanya açıkladık. Şartları vatandaşlarımız bilmiyordu. Kampanyanın günü itibarıyla biz bu süreci yürüteceğiz. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğümüz bize bağlı, bu noktada ilgili bakanlıklarımızdan verilerin hepsini alacağız. 13 Eylül'de açıkladık, 14 Eylül itibarıyla bu denetimlerin hepsi yapılacak. Bizim gözden kaçırdığımız farz edelim ki oldu, böyle bir ihmal, hata, kusur varsa dahi kurada çıkması önemli değil, bunların hepsi detaylı incelenecek." ifadesini kullandı.

İncelemelerin ardından kişinin başvurusuna göre üzerinde evi, arsası ve iş yeri olup olmadığının inceleneceğini aktaran Kurum, "Gelirin 18 bin lira İstanbul'da, diğer illerde de 16 bin lira altında olması gerekiyor. Gelir beyanı hatalıysa, başvuru şartlarında bu şartlara uymayan durumlar söz konusu ise vatandaşlarımızı bu noktada kura dışı bırakacağız." diye konuştu.

Bakan Kurum, kampanyaya hane halkından 1 kişinin başvurabileceğini, fakat aynı hanede 18 yaşın üzerindeki kişilerin de şartlara uyması durumunda kendi adına ayrıca başvurabileceğini söyledi.