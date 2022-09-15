Bakan Kurum, canlı yayında Sosyal Konut Projesi'ne ilişkin soruları yanıtladı Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi

Bakan Kurum, canlı yayında Sosyal Konut Projesi'ne ilişkin soruları yanıtladı Açıklaması

15.09.2022 14:00
Bakan Kurum, canlı yayında Sosyal Konut Projesi'ne ilişkin soruları yanıtladı Açıklaması

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sosyal Konut Projesi'ne başvurularda hiçbir fırsatçıya, aldatmaya yönelik hiçbir eyleme müsaade etmeyeceklerini belirterek, "Aslolan gerçekten ev alamayan, ev ihtiyacı olan dar gelirli vatandaşlarımızın ev alması." dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sosyal Konut Projesi'ne başvurularda hiçbir fırsatçıya, aldatmaya yönelik hiçbir eyleme müsaade etmeyeceklerini belirterek, "Aslolan gerçekten ev alamayan, ev ihtiyacı olan dar gelirli vatandaşlarımızın ev alması." dedi.

Bakan Kurum, A Haber canlı yayınında, Cumhuriyet tarihinin en büyük Sosyal Konut Projesi'ne ilişkin soruları yanıtladı ve değerlendirmelerde bulundu.

Kurum, "Kişinin proje açıklanmadan önce evi vardı, bu evi başkasına devretti ve kampanyaya başvurdu. Bu durumda denetimler ne kadar geriye doğru işletilecek?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Sayın Cumhurbaşkanımız da açıkladı. Burada hiçbir fırsatçıya, bizi aldatmaya yönelik hiçbir eyleme müsaade etmeyeceğiz. Aslolan burada gerçekten ev alamayan, ev ihtiyacı olan dar gelirli vatandaşlarımızın ev alması. Arkadaşlarımız bu anlayışla detaylı şekilde başvuruları inceleyecek. Projemizin açıklandığı gün itibarıyla konut alacak vatandaşlarımızın üzerinde konutun olmaması gerekiyor. Hisseli babasında, köyünde arsası varsa o arsa kabul ediliyor. Şehirdeki imarlı arsası söz konusu olursa imarlı arsa da değerli bir arsa olduğu düşünüldüğünde o da üstünde kayıtlı bir gayrimenkul olarak görünüyor. İş yeri alacak vatandaşlarımızın ise üzerinde tapuda kayıtlı iş yerinin olmaması gerekiyor. Arsa alacak vatandaşlarımızın ise tapuda başvuru günü itibarıyla ve sonrasında, üzerine kayıtlı konutunun veya arsasının bulunmaması gerekiyor."

"13 Eylül'de açıkladık, 14 Eylül itibarıyla bu denetimlerin hepsi yapılacak"

Murat Kurum, "Denetimler geriye doğru olmayacak mı?" sorusunun yinelenmesi üzerine, "Kanun geriye doğru işlemez. Bugün bir kampanya açıkladık. Şartları vatandaşlarımız bilmiyordu. Kampanyanın günü itibarıyla biz bu süreci yürüteceğiz. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğümüz bize bağlı, bu noktada ilgili bakanlıklarımızdan verilerin hepsini alacağız. 13 Eylül'de açıkladık, 14 Eylül itibarıyla bu denetimlerin hepsi yapılacak. Bizim gözden kaçırdığımız farz edelim ki oldu, böyle bir ihmal, hata, kusur varsa dahi kurada çıkması önemli değil, bunların hepsi detaylı incelenecek." ifadesini kullandı.

İncelemelerin ardından kişinin başvurusuna göre üzerinde evi, arsası ve iş yeri olup olmadığının inceleneceğini aktaran Kurum, "Gelirin 18 bin lira İstanbul'da, diğer illerde de 16 bin lira altında olması gerekiyor. Gelir beyanı hatalıysa, başvuru şartlarında bu şartlara uymayan durumlar söz konusu ise vatandaşlarımızı bu noktada kura dışı bırakacağız." diye konuştu.

Bakan Kurum, kampanyaya hane halkından 1 kişinin başvurabileceğini, fakat aynı hanede 18 yaşın üzerindeki kişilerin de şartlara uyması durumunda kendi adına ayrıca başvurabileceğini söyledi.

YORUMLAR
500
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, canlı yayında soruları yanıtladı: (2) Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, canlı yayında soruları yanıtladı: (2) Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, canlı yayında soruları yanıtladı: (1) Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, canlı yayında soruları yanıtladı: (1)
Kaynak: AA

İklim Değişikliği, Murat Kurum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Kurum, canlı yayında Sosyal Konut Projesi'ne ilişkin soruları yanıtladı Açıklaması - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
19:36 Avrupa'daki mücadele öncesi Sivasspor'un formaları kayboldu! Temsilcimiz alternatif forma ile sahaya çıkacak
19:13 Türkiye Kupası'nda renkli görüntüler! Sedyeden düşen futbolcu kahkahalara boğuldu
19:05 Azerbaycan çatışmalarda 400 Ermeni askerinin öldürüldüğünü duyurdu
18:51 Trabzonspor, Avrupa Ligi'ndeki ilk 3 puanı için sahada! İşte temsilcimizin Kızılyıldız maçındaki ilk 11'i
18:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine CHP'den sert eleştiri: Dört çocuğundan Türkiye'de okuyan yok
18:17 "Vali militan, kaymakam militan" sözleri nedeniyle CHP'li Berhan Şimşek'e adli para cezası verildi
18:14 Hadise'nin boşanma davası açtığı Dinçerler'in eski paylaşımları tepkilerin odağına yerleşti
18:10 Hadise ve Mehmet Dinçerler cephesinden yeni hamle! Tüm sosyal medya hesaplarını kapattı
17:59 Şampiyonlar Ligi'nde Neymar'ın gol sevincine kart gösteren hakemin maç sonunda özür dilediği ortaya çıktı
17:52 Avrupa ülkesi enerji krizine çözüm için Türkiye'den güney koridorunu kullanmayı talep etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2022 19:55:48. #1.13#
SON DAKİKA: Bakan Kurum, canlı yayında Sosyal Konut Projesi'ne ilişkin soruları yanıtladı Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement