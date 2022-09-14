Sosyal konut projesine başvurular birinci gününde 500 bini geçti - Son Dakika
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Sosyal konut projesine başvurular birinci gününde 500 bini geçti

14.09.2022 18:08
Sosyal konut projesine başvurular birinci gününde 500 bini geçti

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal konut projesinin ilk gününde başvuru sayısının 507 bin 937 olduğunu bildirdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal konut projesinin ilk gününde başvuru sayısının 507 bin 937 olduğunu bildirdi.

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yüzyılın konut projesinin ilk gününde e-Devlet üzerinden 439 bin 375, bankalara 68 bin 562, toplam 507 bin 937 başvuru yapıldı. Projemize yoğun ilgi gösteren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Arsa ve iş yeri başvuruları 10 Ekim'de başlayacak

Kurum, bugün Beşiktaş'ta düzenlenen "Cumhuriyet Tarihinin En Büyük Sosyal Konut Hamlesi Basın Buluşması" programında, sosyal konut başvurularının 31 Ekim'de tamamlanacağını belirtti.

Bakan Kurum, arsa ve iş yeri başvurularının ise 10 Ekim'de başlayacağını, 7 Kasım'da sona ereceğini bildirdi.

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Kaynak: AA

İklim Değişikliği, Sosyal Konut, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sosyal konut projesine başvurular birinci gününde 500 bini geçti - Son Dakika

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