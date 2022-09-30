İlk temel 25 Ekim'de atılıyor! Bakanlık, sosyal konut projesinden ilk görüntüleri paylaştı - Son Dakika
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İlk temel 25 Ekim'de atılıyor! Bakanlık, sosyal konut projesinden ilk görüntüleri paylaştı

30.09.2022 11:41

5 milyondan fazla vatandaşın başvurduğu sosyal konut projesinde ilk temel 25 Ekim tarihinde belirlenen 17 ilde atılacak. Büyük gün için geri sayım başlarken Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, "İlk Evim" projesiyle ilgili görselleri de paylaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün sosyal konut projesi "İlk Evim İlk İş Yerim"e başvuruların 5 milyonu aştığını açıkladı. Erdoğan, "Milletimiz sosyal konut projemize çok büyük bir teveccüh göstermiştir. Projenin 5 bin konutluk ilk diliminin temelini 25 Ekim'de atıyoruz" dedi.

SON BAŞVURU TARİHİ 31 EKİM

Başvuruların 14 Eylül'de başladığı proje kapsamında, 81 il ve tüm ilçelerde 2023-28 yılları arasında arasında 500 bin sosyal konut, 250 bin konut amaçlı arsa, 50 bin iş yeri yapılacak. Toplam 608 bin lira fiyata sahip, 2 artı 1 konutlara aylık 2 bin 280 liradan başlayan taksitlerle, 240 ay vadeyle sahip olunabilecek. 850 bin fiyata sahip 3+1 konutlar ise, 3 bin 780 liradan başlayan taksitlerle 240 ay vade ile satın alınabilecek. Projeye toki.gov.tr'den ya da bankalar aracılığıyla 31 Ekim'e kadar başvuruda bulunulabiliyor.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Sosyal Konut Projesi'ne başvurular "şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri", "en az yüzde 40 engelli vatandaşlar", "emekliler", "18-30 yaş arasındaki gençler" ve "diğer alıcı adayları" olmak üzere 5 kategoride kabul ediliyor. TOKİ aracılığıyla inşa edilecek konutlara, iş yerlerine ve konut arsalarına, proje ili sınırları içerisinde en az 1 yıl ikamet eden veya proje il nüfusuna kayıtlı, kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları üzerine ülke sınırları içinde tapuda kayıtlı konutları bulunmayan, daha önce TOKİ aracılığıyla ev satın almamış 18 yaşını doldurmuş Türk vatandaşları başvurabiliyor.

PROJE GÖRSELLERİ İLK KEZ PAYLAŞILDI

Bugün de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Sosyal konut projesiyle ilgili yeni açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum 25 Ekim'de temelin atılacağı 17 ili paylaştı. Bu iller; Ankara, Afyon, Amasya, Aydın, Bolu, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Kahramanmaraş, Kırşehir, Konya, Manisa, Muğla, Tunceli, Uşak, Yozgat ve Zonguldak olarak sıralandı."İlk Evim" projesiyle ilgilin yeni görseller de, ilk kez kamuoyuyla paylaşıldı.

İşte merak edilen konut görselleri:

25 Ekim'de temel atılıyor! Bakanlık paylaştı, işte sosyal konut projesinden ilk görüntüler
25 Ekim'de temel atılıyor! Bakanlık paylaştı, işte sosyal konut projesinden ilk görüntüler
25 Ekim'de temel atılıyor! Bakanlık paylaştı, işte sosyal konut projesinden ilk görüntüler
25 Ekim'de temel atılıyor! Bakanlık paylaştı, işte sosyal konut projesinden ilk görüntüler
25 Ekim'de temel atılıyor! Bakanlık paylaştı, işte sosyal konut projesinden ilk görüntüler
25 Ekim'de temel atılıyor! Bakanlık paylaştı, işte sosyal konut projesinden ilk görüntüler
25 Ekim'de temel atılıyor! Bakanlık paylaştı, işte sosyal konut projesinden ilk görüntüler
25 Ekim'de temel atılıyor! Bakanlık paylaştı, işte sosyal konut projesinden ilk görüntüler
25 Ekim'de temel atılıyor! Bakanlık paylaştı, işte sosyal konut projesinden ilk görüntüler
25 Ekim'de temel atılıyor! Bakanlık paylaştı, işte sosyal konut projesinden ilk görüntüler
25 Ekim'de temel atılıyor! Bakanlık paylaştı, işte sosyal konut projesinden ilk görüntüler
25 Ekim'de temel atılıyor! Bakanlık paylaştı, işte sosyal konut projesinden ilk görüntüler
25 Ekim'de temel atılıyor! Bakanlık paylaştı, işte sosyal konut projesinden ilk görüntüler
25 Ekim'de temel atılıyor! Bakanlık paylaştı, işte sosyal konut projesinden ilk görüntüler
25 Ekim'de temel atılıyor! Bakanlık paylaştı, işte sosyal konut projesinden ilk görüntüler
25 Ekim'de temel atılıyor! Bakanlık paylaştı, işte sosyal konut projesinden ilk görüntüler
25 Ekim'de temel atılıyor! Bakanlık paylaştı, işte sosyal konut projesinden ilk görüntüler
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Son Dakika Emlak İlk temel 25 Ekim'de atılıyor! Bakanlık, sosyal konut projesinden ilk görüntüleri paylaştı - Son Dakika


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