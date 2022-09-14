Bakan Kurum, sosyal konut projesine 140 bin başvuru yapıldığını açıkladı

Kurum, burada yaptığı açıklamada, "(Sosyal konut projesi) Aldığımız veriye göre saat 11.00 itibarıyla 140 bin başvuru yapıldı." dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum , TOKİ aracılığıyla inşa edilecek sosyal konut projesine saat 11.00 itibarıyla 140 bin başvuru yapıldığını açıkladı.

Kaynak: AA

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