Bakan Kurum, sosyal konut projesine 140 bin başvuru yapıldığını açıkladı - Son Dakika
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Bakan Kurum, sosyal konut projesine 140 bin başvuru yapıldığını açıkladı

14.09.2022 11:42
Bakan Kurum, sosyal konut projesine 140 bin başvuru yapıldığını açıkladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ aracılığıyla inşa edilecek sosyal konut projesine saat 11.00 itibarıyla 140 bin başvuru yapıldığını açıkladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ aracılığıyla inşa edilecek sosyal konut projesine saat 11.00 itibarıyla 140 bin başvuru yapıldığını açıkladı.

Bakan Kurum, "Cumhuriyet Tarihinin En Büyük Sosyal Konut Hamlesi Basın Buluşması" programı öncesinde, medya kuruluşlarının genel yayın yönetmenleriyle sabah kahvaltısında bir araya geldi.

Kurum, burada yaptığı açıklamada, "(Sosyal konut projesi) Aldığımız veriye göre saat 11.00 itibarıyla 140 bin başvuru yapıldı." dedi.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

İklim Değişikliği, Sosyal Konut, Murat Kurum, Cumhuriyet, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Kurum, sosyal konut projesine 140 bin başvuru yapıldığını açıkladı - Son Dakika

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