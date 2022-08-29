Bakan Murat Kurum'dan 81 ilde inşa edilecek sosyal konutlara ilişkin açıklama

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "TOKİ eliyle 81 ilde inşa edilecek sosyal konutlarda, gençlere, emeklilere, şehit yakınlarına, gazilere, engellilere özel kontenjan ayrılacak" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, eylül ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanması beklenen, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından 81 ilde inşa edilecek olan yeni sosyal konut projesi hakkında açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşım yapan Bakan Kurum, yeni sosyal konut projesinin hazırlığını yaptıklarını vurguladı.

Yeni konut hamlesinin üç adımına ilişkin yapılacakları sıralayan Bakan Kurum, üç adımı şöyle açıkladı:

"Birinci adım: Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında, TOKİ eliyle 81 ilde sosyal konutlar inşa edilecek. Konut, konut arsası, sanayi siteleri satılacak. Gençlere, emeklilere, şehit yakınlarına, gazilere, engellilere özel kontenjan ayrılacak. İkinci adım: Emlak Konut öncülüğündeki kampanya kapsamında, gayrimenkul firmalarıyla konut kampanyası yapılacak. Üçüncü adım: İstanbul genelinde 10 bin, ülke genelinde 40 bin arz fazlası kiralanamayan ya da satılamayan 50 bin ofis dönüştürülerek konut yapılacak."

(Huzeyfe Tarık Yaman - İHA)