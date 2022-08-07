Tuz Gölü'ndeki flamingolar için 4 kilometreden su aktarımı başladı - Son Dakika
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Tuz Gölü'ndeki flamingolar için 4 kilometreden su aktarımı başladı

07.08.2022 11:04
Tuz Gölü'ndeki flamingolar için 4 kilometreden su aktarımı başladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Tuz Gölü'ndeki flamingo yavrularını suyla buluşturmak için Gölyazı Mahallesi'nden 4 kilometrelik boru hattı döşenerek kesintisiz su aktarımına başlandığını bildirdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Tuz Gölü'ndeki flamingo yavrularını suyla buluşturmak için Gölyazı Mahallesi'nden 4 kilometrelik boru hattı döşenerek kesintisiz su aktarımına başlandığını bildirdi.

Bakan Kurum, yaptığı açıklamada, Tuz Gölü'ndeki flamingo yavrularını su ile buluşturma projesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kuraklığın etkisindeki Tuz Gölü'nde bulunan flamingolara tankerlerle su taşıdıklarını kaydeden Bakan Kurum, "Bu hassasiyetimizin devamı olarak kalıcı bir çözüm için yeni bir adım daha attık. Gölyazı Mahallesi'nden, 4 kilometrelik bir boru hattı döşeyerek kuşların kreş alanına kesintisiz su aktarımına başladık. Yaptığımız çalışmalarla tek bir yavruyu bile kaybetmemek için var gücümüzle çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

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Kaynak: AA

İklim Değişikliği, Murat Kurum, Tuz Gölü, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tuz Gölü'ndeki flamingolar için 4 kilometreden su aktarımı başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tuz Gölü'ndeki flamingolar için 4 kilometreden su aktarımı başladı - Son Dakika
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