Bakan Kurum: Flamingolar kurtuldu, göçe hazırlanıyo - Son Dakika
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Bakan Kurum: Flamingolar kurtuldu, göçe hazırlanıyo

19.08.2022 12:11

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Tuz Gölü'ne önce tankerlerle su taşıdık.

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Tuz Gölü'ne önce tankerlerle su taşıdık. Yetmedi, bir kaynak bulduk, kilometrelerce boru döşedik, flamingolara can suyu verdik. Çok şükür Anadolu'muzun allı turnalarını yaşattık. Şimdi de büyüdüler; uçmaya, göçe hazırlanıyorlar dedi.

Bakan Murat Kurum, Özel Çevre Koruma Bölgesi olan Tuz Gölü'nde iklim değişikliğine bağlı kuraklık nedeniyle flamingolar için bir alınan tedbirlerle Tuz Gölü'nün flamingo cenneti olmaya devam edeceğini kaydetti. Bakan Kurum, Tuz Gölü'nden flamingolarla ilgili anlık görüntüler paylaşarak, çalışmalar hakkında bilgi verdi. Tuz Gölü'ndeki flamingo yavrularını su ile buluşturma projesi ile ilgili bilgi veren Murat Kurum, Kuraklığın etkisindeki Tuz Gölü'nde bulunan flamingolara tankerlerle su taşıyoruz. Bu hassasiyetimizin devamı olarak kalıcı bir çözüm için yeni bir adım daha attık. Gölyazı Mahallesi'nden, 4 kilometrelik bir boru hattı döşeyerek kuşların kreş alanına kesintisiz su aktarımına başladık. Yaptığımız çalışmalarla tek bir yavruyu bile kaybetmemek için var gücümüzle çalışıyoruz ifadesini kullandı.

'ANADOLU'NUN ALLI TURNALARINI YAŞATTIK'

Bakan Kurum, konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaştığı flamingo görüntüsüne ise Tuz Gölü'ne önce tankerlerle su taşıdık. Yetmedi, bir kaynak bulduk, kilometrelerce boru döşedik, flamingolara can suyu verdik. Çok şükür Anadolu'muzun allı turnalarını yaşattık. Şimdi de büyüdüler; uçmaya, göçe hazırlanıyorlar notunu ekledi. (DHA)

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'60 bin Konutluk Büyük İstanbul Dönüşümü Esenler İlk Etap Teslim Töreni' - Murat Kurum '60 bin Konutluk Büyük İstanbul Dönüşümü Esenler İlk Etap Teslim Töreni' - Murat Kurum Bakan Kurum: 'Tuz Gölü'ne su taşıdık, flamingolara can suyu verdik' Bakan Kurum: 'Tuz Gölü'ne su taşıdık, flamingolara can suyu verdik'
Kaynak: DHA

İklim Değişikliği, Murat Kurum, Tuz Gölü, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Kurum: Flamingolar kurtuldu, göçe hazırlanıyo - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bakan Kurum: Flamingolar kurtuldu, göçe hazırlanıyo - Son Dakika
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