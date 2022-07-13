Açıklamada, Patriça Gümüşlük Koyu ile yerleşim olmayan Maden Adası kıyılarında, Bakanlık koordinasyonunda ilgili belediyeler tarafından temizlik çalışmalarına başlandığı kaydedildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Patriça Gümüşlük Koyu ve Maden Adası'nda temizlik çalışmaları başladı - Son Dakika

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