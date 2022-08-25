İş yeri açma ve ruhsat alma şartlarında değişiklik - Son Dakika
Üye Girişi

İş yeri açma ve ruhsat alma şartlarında değişiklik

25.08.2022 14:48
İş yeri açma ve ruhsat alma şartlarında değişiklik

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, doğaya zarar vermesi muhtemel iş yerindeki tali faaliyet konularının, ana faaliyet veya alt düzeyde değerlendirileceği, atık işleme sanayi tesislerinin etrafına koruma bandı bırakılması zorunluluğu getirildiğini, güzellik salonları, spor...

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, doğaya zarar vermesi muhtemel iş yerindeki tali faaliyet konularının, ana faaliyet veya alt düzeyde değerlendirileceği, atık işleme sanayi tesislerinin etrafına koruma bandı bırakılması zorunluluğu getirildiğini, güzellik salonları, spor tesisleri ve kuyumcularla ilgili yeni düzenlemelerin hayata geçirildiğini açıkladı.

Çevre Şehircilik ve İlkim Değişikliği Bakanlığı'nca hazırlanan, 'İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik', Resmi Gazete'de yayımlandı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, doğaya zarar vermesi muhtemel iş yerindeki tali faaliyet konularının, ana faaliyet konusunun sınıfıyla aynı veya alt düzeyde belirleneceği bildirildi. Açıklamada, çevre izin ve lisans belgesine başvuran tesislerin ilgili kanuna uygunluğunun tespitinin sağlanmasına ilişkin, "Çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) sürecine tabi tutulduktan sonra 'Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği'ne göre verilen geçici faaliyet belgesi, yönetmelik kapsamında başvuru, açılma ruhsatı, yer seçimi ve tesis kurma izni uygulamalarında çevre izin ve lisans belgesi yerine geçebilecek" denildi.

Etrafına sağlık koruma bandı bırakılması zorunlu olan yerlere, atık işleme sanayi tesislerinin de dahil edildiği aktarılan açıklamada, "Bu şekilde atık işleme sanayi tesislerinin bulunduğu parselden dış ortama verilebilecek olumsuz etkilerin önlenmesi sağlanacak. Bu düzenlemeden katı atık ara transfer istasyonları, katı atık aktarma istasyonları, atık su arıtma tesisleri, ambalaj atığı toplama, ayırma ve geri kazanım tesisleri, tehlikeli, tehlikesiz ve özel işleme tabii atıkların geri kazanım tesisleri, deniz araçlarından kaynaklanan atıkların toplanması tesisleri, ambalaj atığı toplama, ayırma ve geri kazanım tesisleri gibi tesisler etkilenecek" ifadelerine yer verildi. GÜZELLİK SALONLARI MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİKGüzellik salonlarına ilişkin maddelerde kapsamlı değişiklik yapıldığı belirtildi. Güzellik uzmanlarınca kullanılacak tüy alma uygulamalarına yönelik cihazların belirlenen enerji sınırını geçemeyeceği aktarılan açıklamada, cihazlara ilişkin teknik bilgilerin ve alınan yeni cihazların yıllık olarak il sağlık müdürlüğü ile valiliğe bildirilmesinin zorunlu hale getirildiği kaydedildi.'GÜZELLİK SALONLARINDAKİ YASAK İŞLEMLER YENİDEN DÜZENLENDİ'Güzellik salonlarında yapılabilecek işlemlere kalıcı makyajın da eklendi aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Güzellik salonlarındaki yasak işlemler yeniden düzenlendi. Buna göre hiçbir tıbbi işlem ve bunlara ilişkin reklam ve diğer tür tanıtım faaliyetleri yapılamayacak. Yönetmelik değişikliğiyle özel spor tesislerinin ve kuyum ticareti faaliyetleriyle ilgili ilave şartlar ilk defa yönetmeliğe eklendi" denildi.


YORUMLAR
500
Egzoz muayenesiz araçları saniyelerle tespit eden EGEDES tanıtıldı Egzoz muayenesiz araçları saniyelerle tespit eden EGEDES tanıtıldı Gürsu'nun camileri güzelleşiyor Gürsu'nun camileri güzelleşiyor Başkentte EGEDES uygulaması yapıldı Başkentte EGEDES uygulaması yapıldı
Kaynak: DHA

İklim Değişikliği, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İş yeri açma ve ruhsat alma şartlarında değişiklik - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:46 Ünlü şarkıcı Gülşen tutuklandı!
20:37 Adliyeye sevk edilen Gülşen'in tutuklanması talep edilmişti! İşte ilk ifadesi
20:06 Ünlü şarkıcı Gülşen'in tutuklanması talep edildi!
19:58 Final İstanbul'da gerçekleşecek! Şampiyonlar Ligi'nde gruplar netleşti
19:48 HDP'nin de içinde bulunduğu dördüncü ittifakta bir parti çekilme kararı aldı!
19:26 Artvin'e çay toplamaya gelen Gürcü işçi, yasak aşk iddiasıyla eşini ve arkadaşını öldürüp, intihar etti
18:45 Fenerbahçe-Austria Wien maçında ilk 11'ler netleşti
18:36 İmam Hatiplilere yönelik sözleri sebebiyle gözaltına alınan Gülşen'den ilk açıklama: İncinen herkesten özür diliyorum
18:12 Beşiktaş, Dele Alli transferini resmen KAP bildirdi
18:06 "İmam hatip" sözleri sebebiyle gözaltına alınan Gülşen, adliyeye sevk edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2022 20:55:36. #1.11#
SON DAKİKA: İş yeri açma ve ruhsat alma şartlarında değişiklik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement