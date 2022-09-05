İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'peşkeş' iddialarına bakanlıktan yanıt geldi - Son Dakika
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'peşkeş' iddialarına bakanlıktan yanıt geldi

05.09.2022 20:23

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ait Fehime Sultan ve Hatice Sultan yalılarının hazineye devredilmesinin ardından, "Halkın malı olan yalılar, kim oldukları, ne oldukları, hangi aile mensubu oldukları belli olmayan kişilere peşkeş çekiliyor" ifadelerini kullanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na, "Bahse konu alanda yapılan tüm işlemler kanunların emrettiği şekilde uygulanmıştır" şeklinde yanıt verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ait Beşiktaş'ta bulunan Fehime Sultan ve Hatice Sultan yalılarının mülkiyeti, Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu tarafından Hazine ve Maliye Bakanlığı'na devredildi. Karar sonrası valilik önünde açıklama yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Can Akın Çağlar, 'Yargı yoluna müracaat edeceğiz. Yargının vereceği karar çerçevesinde de tekrar bu mülkün eminiz ki İBB ve16 milyona tescil edilecektir" dedi.

İMAMOĞLU: KONUNUN HUKUKİ OLARAK TAKİPÇİSİYİZ

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan İmamoğlu ise "Bugün, İBB'nin milyarlarca lira değerindeki iki mülküne daha merkezi idare tarafından el konuldu. Hem hukuk nezdinde iflas etmiş bir dayatma hem de halk nezdinde iflas etmiş bir yönetim anlayışı ile bir kez daha muhatap olduk. Hukuki olarak sonuna kadar konunun takipçisiyiz" dedi.

Hatice Sultan ve Fehime Sultan yalılarının İBB'den Hazine'ye devri

"PEŞKEŞ ÇEKİLİYOR"

İmamoğlu, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada ise 2009 yılından beri İBB ile yapılan sözleşme çerçevesinde THY, DO&CO İkram Hizmetleri A.Ş.'nin kiracısı olduğu Hatice ve Fehime Sultan yalıları ile ilgili, "Bir engelleme girişimi daha… İBB'nin en değerli gayrimenkulleri Hatice ve Fehime Sultan Yalıları'na el konulmak isteniyor. Halkın malı olan yalılar, kim oldukları, ne oldukları, hangi aile mensubu oldukları belli olmayan kişilere peşkeş çekiliyor." ifadelerini kullanmıştı.

BAKANLIK'TAN İDDİALARA YANIT

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İstanbul Valiliği Devir, Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu toplantısında, Hatice Sultan ve Fehime Sultan yalılarının daha önce Hazine adına tescilli olduğu ve ilgisi nedeniyle Hazineye devredilmesi gerektiğinin ortaya konulduğunu belirterek, yalılarla ilgili yapılan tüm işlemlerin kanunların emrettiği şekilde uygulandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde bulunan Hatice Sultan ve Fehime Sultan yalıları hakkında kamuoyunda yer alan gerçek dışı haberler ile yersiz ve hukuksuz ithamlarla ilgili açıklama yapma zaruretinin doğduğu ifade edildi. Hatice Sultan ve Fehime Sultan yalılarının, 1909 yılından, 2002'de çıkan yangına kadar Gaziosmanpaşa İlköğretim Okulu olarak hizmet verdiği hatırlatılan açıklamada, bu süreçte, 6360 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi uyarınca, İstanbul Valiliği Devir, Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu'nun kurulduğu bilgisi verildi.

"TÜM İŞLEMLER KANUNLARIN EMRETTİĞİ ŞEKİLDE UYGULANDI"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak 19 Ağustos 2022'de, "Kamuya ait her alanın ilgisine göre dağıtılması" hükmü gereğince, konunun İstanbul Valiliği Devir, Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu tarafından tekrar incelenmesinin hukuka uygun olacağının beyan edildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İçerisinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi temsilcisinin de yer aldığı 5 Eylül 2022'deki komisyon toplantısında, Hatice Sultan ve Fehime Sultan yalılarının daha önce Hazine adına tescilli olduğu ve ilgisi nedeniyle Hazineye devredilmesi gerektiği ortaya konmuştur. Bu bakımdan 2014 yılında, İstanbul Büyükşehir Belediyesine yapılan devir işleminin 6360 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesinin 5. Fıkrası'na aykırılık teşkil ettiği hükmüne varılmıştır."

İlgili kanunun 1. maddesinde, "Taşınmazların vasfı ve üzerindeki kamu hizmetleri dikkate alınarak ilgisine göre ilgili idarelere devrinin amaçlandığı, okul, cami, karakol binası gibi yerlerin vasfı ve durumu nazara alınarak belediyeler adına tescilinin mümkün olmadığı" düzenlemesine yer verildiği belirtilen açıklamada, bu maddeyle, okulların belediyelere devredilemeyeceği hususunun hüküm altına alındığı kaydedildi.

Bakanlık açıklamasında, "Bahse konu alanda yapılan tüm işlemler kanunların emrettiği şekilde uygulanmıştır. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak her şart altında hukukun gereğini yapacak, milletimizin menfaatini korumaya tüm gücümüzle devam edeceğiz." ifadesine yer verildi.

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Beşiktaş Belediyesi Ayazma Parkı'ndaki 3 ağacı kesti Beşiktaş Belediyesi Ayazma Parkı'ndaki 3 ağacı kesti İBB Genel Sekreteri Çağlar'dan Hatice Sultan ve Fehime Sultan yalılarına ilişkin açıklama İBB Genel Sekreteri Çağlar'dan Hatice Sultan ve Fehime Sultan yalılarına ilişkin açıklama
Kaynak: AA

İklim Değişikliği, Hatice Sultan, Beşiktaş, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'peşkeş' iddialarına bakanlıktan yanıt geldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'peşkeş' iddialarına bakanlıktan yanıt geldi - Son Dakika
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