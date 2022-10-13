TOKİ'nin arsa ve iş yeri başvuruları hakkındaki iddialara bakanlıktan 15 maddelik cevap geldi

Hükümet tarafından "Yüzyılın en büyük sosyal konut projesi" olarak adlandırılan TOKİ konut projesinin başvurularının ardından "İlk Evim Arsa İlk İş Yerim Projesi'' için başvurular başladı. Arsa için başvuran vatandaşların sayısı 67 bine, ilk iş yeri için başvuru sayısı da 20 bine ulaştı.

ÇEŞİTİLİ İDDİALAR ORTAYA ATILDI

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ise geçtiğimiz günlerde yayınladığı 2 tabloda, illere göre arsa ve iş yeri sayısını açıkladı. Bakanlığın yaptığı açıklamaların ardından sosyal medyada "İlk Evim Arsa İlk İş Yerim Projesi'' hakkında çeşitli iddialar ortaya atıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ise bu iddialar arasında 15 tanesini seçerek, vatandaşlara doğru bilgileri aktardı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

1) Yanlış; Ev başvurusu yapan arsa için başvuramaz.

Doğrusu; Ev başvurusu yapan arsa ve iş yerine de başvurabilir.

2)Yanlış; Arsa taksitleri de memur maaş artışına göre artacak.

Doğrusu; Arsa taksitleri sabit ve faizsiz olacaktır.

3) Yanlış; Arsada ödemeler kura çekildikten hemen sonra başlayacak.

Doğrusu; Hak sahipliği kurası çekildikten sonra arsa belirleme kurası gerçekleşecek, bankayla sözleşme imzalandıktan sonra peşinatın yatırıldığı tarihten itibaren 1 yıl sonra taksitler ödenmeye başlayacaktır.

4) Yanlış; Arsa başvurusunda aylık gelir durumu şartı bulunmuyor.

Doğrusu; İlk Evim Arsa projesinde de aylık gelir durumu 16.000 TL'nin altında olması şartı aranmaktadır. İstanbul için gelir şartı 18.000 TL'dir.

5) Yanlış; Arsa başvurularında da kontenjan bulunacak.

Doğrusu; Özel bir kontenjan ayrılmamıştır.

6) Yanlış; Aynı haneden eşler arsa ve iş yeri için başvuru yapabilir.

Doğrusu; Gençler hariç (18 yaşını doldurmuş) aynı haneden eşler başvuru yapamaz, yapması halinde tüm başvurular geçersiz sayılır

7) Yanlış; Evi olan arsaya başvurabilir.

Doğrusu; Arsa tahsis edilecek kimselerin, kendisinin, eşinin ve ergin olmayan çocuğunun herhangi bir belediye sınırı içinde ev yapmaya müsait arsaya veya her hangi bir yerde bir ev veya apartmanın ayrı bir dairesine karşılık olan arsa payına sahip olmaması gerekmektedir. İşyeri olan kimseler arsaya başvurabilir.

8) Yanlış; Hisseli konut, arsa ya da tarlası olan başvuramaz.

Doğrusu; Hisseli konut, arsa , veya tarlası olanlar arsa başvurusu yapabilir. Apartmanın ayrı bir dairesine karşılık olan arsa payına sahip olmaması şarttır.

9) Yanlış; Arsa kurasında hak sahibi olanlar arsa tahsisinin ardından istediği zaman konutunu yapmaya başlayabilir.

Doğrusu; Müstakil arsalar üzerine; arsa tahsis tarihinden itibarenilk yıl içerisinde konut inşaatına başlanması, 2. yılda nüve kısmının tamamlanması şarttır. Müşterek arsa için müracaat edenler, tapu senedinin tarihinden itibaren en geç bir yıl içinde konutunu yapmaya başlamaları ve önceden tespit edilen plana göre tüm bloklar için zemin kat taban döşeme seviyesini en geç 2 yıl içinde bitirmeleri şarttır.

10) Yanlış; 2 yıl içinde arsaya ev yapılmamasının yaptırımı yoktur.

Doğrusu; İnşaat yapım süreleri ile ilgili şartlara uymayanlara tahsis edilen arsalar, hiçbir hüküm alınmasına gerek olmaksızın, ödemiş olduğu bir bedel var ise ödemiş olduğu bedelin %10'u kesilerek kalan meblağ iade edilir ve tahsisi geri alınır.

11) Yanlış; Arsayı alan ev yaparken TOKİ desteği olmayacak.

Doğrusu; Müstakil ev isteyenlere TOKİ proje, mimari, mühendislik desteği verecek, ancak, kendi projesini veya TOKİ'nin verdiği projeyi kullanarak evini kendi yapacak. Müşterek arsa alanlara, yine TOKİ proje, mimari, mühendislik desteği verecek, çoğunluk sağlanarak bina yapımını talep edenlere de TOKİ yapım desteği sağlayacak.

12)Yanlış; Arsa almaya hak kazanan kişi arsayı hemen satabilir.

Doğrusu; Arsa tahsis yapılan hak sahiplerine banka sözleşmesi akabinde ipotekli ve şerhli tapu tescilleri sağlanacak ve altyapı işlemleri tamamlandığında ise inşaat süreleri başlayacaktır. Kanun gereği 1. yılda inşaata başlaması ve inşaatını 2 yıl içinde tamamlaması ve borcun ödenmesi halinde ipotek ve şerh terkin edildikten sonra satışa engel bir durum kalmayacaktır.

13) Yanlış; İş yeri projesi için sadece nüfusa kayıtlı olduğu ilde başvuru yapılabilir.

Doğrusu; İş yeri başvurusunda projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olmak veya o il sınırda faaliyette bulunuyor olması gerekmektedir.

14) Yanlış; İlk işyerim projesine herkes başvurabilir.

Doğrusu; İlk işyerim projesine başvurmak için Ustalık Belgesi, İşyeri Açma Belgesi, İlgili Oda Kayıt Belgesi veya Vergi Levhası e-Ticaret yapıldığına dair. belgelerinden herhangi birini gösterme şartı aranmaktadır.

15) Yanlış; Ev ve arsaya başvuran iş yeri için başvuramaz.

Doğrusu; Ev ve arsaya başvuran iş yeri için de başvurabilir. Ev ve Arsa çıkan ak sahibi ikisinden birini tercih etmek durumundadır, ancak ev ve işyeri yada arsa ve işyerinden ikisi birden alınabilir.