Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından "10 doğru 10 yanlış ile Sosyal Konut Projesi" paylaşımı Açıklaması - Son Dakika
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından "10 doğru 10 yanlış ile Sosyal Konut Projesi" paylaşımı Açıklaması

22.09.2022 14:27
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından "10 doğru 10 yanlış ile Sosyal Konut Projesi" paylaşımı Açıklaması

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, "İlk Evim İlk İş Yerim" projesiyle ilgili kamuoyunda yanlış olarak ifade edilen doğru bilgileri açıkladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, "İlk Evim İlk İş Yerim" projesiyle ilgili kamuoyunda yanlış olarak ifade edilen doğru bilgileri açıkladı.

Bakanlığın resmi Twitter hesabından, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan İlk Evim İlk İş Yerim projesine ilişkin "10 Doğru 10 Yanlış ile Sosyal Konut Projesi Gerçekleri" başlığıyla bilgiler paylaşıldı.

Bakanlık, başvuru koşulları ve sonrası için doğru bilinen yanlışları, şu şekilde derledi:

1: Yanlış - İlk Evim İlk İş Yerim projesine başvuruda toplanan başvuru ücreti iade edilmeyecek.

Doğru - Kurada adı çıkmayan vatandaşlar, kuradan 5 gün sonra Ziraat Bankası şubesine giderek, yatırdıkları başvuru ücretinin iadesini alabilecek.

2 : Yanlış - Arsası olan konuta başvuramaz.

Doğru - Bağımsız ve tam hisseli olmadığı sürece başvurulabilir, tarla olması da engel teşkil etmez.

3 : Yanlış - Hem konut hem arsa başvurusu yapabilirim.

Doğru - Konut arsası, vatandaşların kendi konutlarını istedikleri gibi yapabilmeleri için planlanmış bir proje olduğundan konuta başvurudan bir farkı olmamaktadır. Bir haneden ya konuta ya da konut arsasına başvuru yapılabilecek.

4 : Yanlış - 18 yaşını geçmiş iki kardeş başvuramaz.

Doğru - İlk Evim İlk İş Yerim projesinde 18-30 yaş arası gençlere yüzde 20 kontenjan tanındı. Gençlerimiz aynı hanede de olsa başvuru yapabilirler.

5 : Yanlış - Şehit yakınları-gazilere de hane geliri ve yaş sınır var.

Doğru - Şehit yakınları ve gazilerimizde herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır.

6 : Yanlış - TOKİ evlerinin inşaatı 2 yıldan fazla sürecek.

Doğru - Bugüne kadar tam 1 milyon 170 bin konut inşa eden TOKİ tecrübesiyle ilk temel ekim ayında atılacak, 2 yıl içinde anahtar teslimi yapılacak.

7 : Yanlış - Yapılacak artışlarla taksitleri ödemek zorlaşacak.

Doğru - TOKİ taksitlerinde memur artış fiyatları tavan fiyattır. Bugüne kadar TOKİ taksitleri memur maaş artışlarını hiçbir zaman geçmedi, aksine memur maaş artışının altında tutuluyor. Bunun örnekleri geçmiş yıllarda mevcut. Son 4 yılda TOKİ taksit artışı, hep memur maaş artışının altında oldu. Ayrıca TOKİ'nin yıllık indirim kampanyaları da vatandaşa ödeme kolaylığı sunuyor.

8 : Yanlış - TOKİ evlerini yabancılar da alabilecek.

Doğru - TOKİ projelerine ilk başvuru şartı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. TC vatandaşı olamayan başvuru yapamaz.

9 : Yanlış - TOKİ konutları yapılmadığı ya da geç yapıldığı için bugüne kadar TOKİ'ye 52 bin dava açıldı.

Doğru - Son iki yılda TOKİ'ye sadece bir dava açıldı.

10 : Yanlış - TOKİ'den alınan sosyal konutlar satılabilir.

Doğru - TOKİ konutlarında borç bitmeden devir hakkı yok.

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Kaynak: AA

İlk Evim İlk İş Yerim, İklim Değişikliği, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından '10 doğru 10 yanlış ile Sosyal Konut Projesi' paylaşımı Açıklaması - Son Dakika

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