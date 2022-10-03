TOKİ Başlanmamış İşe Tamamlama İhalesi Açtı - Son Dakika
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TOKİ Başlanmamış İşe Tamamlama İhalesi Açtı

03.10.2022 17:10
TOKİ Başlanmamış İşe Tamamlama İhalesi Açtı

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı, Kasımpaşa’da yapacağı “Millet Bahçesi” için ilk ihale kapsamında tek bir çivi dahi çakılmadan “ikmal”(tamamlama) adı altında ikinci bir ihale açtı.

OKTAY YILDIRIM

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı, Kasımpaşa'da yapacağı "Millet Bahçesi" için ilk ihale kapsamında tek bir çivi dahi çakılmadan "ikmal"(tamamlama) adı altında ikinci bir ihale açtı.

TOKİ, Beyoğlu Kasımpaşa'da yapacağı "Millet Bahçesi Millet Bahçesine Ait Sosyal Donatılar İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenleme İkmal İşi" ihalesi açtı. 1169 ada 1 parsel üzerine yapılacak olan "Millet Bahçesi" yaklaşık 12 bin metrekarelik alanı kapsıyor. Bahçe içerisine yaklaşık 2 bin metrekarelik alana çok amaçlı salon ve bahçenin altına otopark yapılacak. İhale 11 Ekim 2022 tarihinde yapılacak ve işin süresi 500 gün olarak belirlendi.

BAŞLANMAYAN İŞE TAMAMLAMA İHALESİ

TOKİ aslında Kasımpaşa "Millet Bahçesi" ihalesini 19 Ağustos 2021 tarihinde yaptı. Geçerli iki teklifin verildiği ihaleyi, Karahanlı Taahhüt Yapı İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şirketi + Kocaerler Hafriyat Nakliyat Madencilik ve İnş. Ltd. Şti. İş ortaklığı 39 milyon 423 bin 372 TL'ye almıştı. TOKİ söz konusu iş ortaklığı ile 15 Eylül 2021 tarihinde sözleşme imzalamıştı. İşin süresi 500 gün olarak belirlenmiş ve işin 4 Şubat 2023'te tamamlanması gerekiyordu. TOKİ ikinci ihaleyi "ikmal", bir başka ifadeyle eksik işlerin tamamlanması kapsamında açmış olsa da ilk ihalenin üzerinden 12 ay geçmesine karşın arazide bir çalışma yapılmadı. Sadece araziye tabela dikilmiş durumda. Daha önce otopark olarak kullanılan araziye yapılacak olan "Millet Bahçesi" için açılan ikinci ihalenin süresi de 500 gün olarak belirlendi.

PLAN DEĞİŞİKLİĞİYLE SAĞLIK ALANI YOK EDİLDİ, CAMİ ALANI DARALTILDI

TOKİ, "Millet Bahçesi" yapılacak olan arazi için 14 Mart 2022 tarihinde imar planı değişikliği yaptı. Değiştirilen planlar 25 Mart 2022 tarihinde, bir ay süreyle askıya çıkarıldı.

TOKİ planları değiştirmeden önce, "Millet Bahçesi" yapılacak olan arazinin, Beyoğlu Belediyesi'nin imar planlarına göre yaklaşık 6 bin metrekaresi zaten park alanı olarak ayrılmıştı. Geri kalan yine yaklaşık 6 bin metrekare arazi ise sağlık alanı, cami alanı ve Halk Eğitim Merkezi alanı olarak planlanmıştı. TOKİ'nin yaptığı değişiklikle sağlık alanının tamamı, yaklaşık bir 600 metrekarelik cami alanının bin 100 metrekaresi ve Halk Eğitim Merkezi alanının da yaklaşık yarısı "Millet Bahçesi" kapsamına alındı. İhya edilmesi gereken cami için Beyoğlu Belediyesi'nin planlarında bin 600 metrekarelik alan planlanmışken, TOKİ'nin planlarında cami için yaklaşık 500 metrekarelik bir alan ayrıldı. TOKİ planlarında cami yerine mescit yazıldı.

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Kaynak: ANKA

İklim Değişikliği, Kasımpaşa, Bahçe, Güncel, Son Dakika

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