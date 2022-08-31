Dere yatağında kirliliğe neden oldu, 548 bin TL ceza uygulandı

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca Balıkesir'in Susurluk ilçesindeki dere yatağında oluşan kırmızı renkte kirlilik nedeniyle vidanjörlerle temizlik başlatıldığı, kirliliğe neden olduğu belirlenen İ.D.'ye 548 bin 48 TL ceza uygulanarak hakkında suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Balıkesir'in Susurluk ilçesine bağlı Karapürçek Mahallesi'ndeki dere yatağında kırmızı renkte kirlilik oluştuğu ihbarı üzerine bakanlık personelinin çalışma gerçekleştirdiği belirtilerek, "Bakanlık denetim ekipleri, bölgede yaptıkları inceleme sonucu mahalle kanalizasyonunun dereye deşarj noktasından numune alarak akredite laboratuvarına teslim etti. Ekiplerin olay bölgesindeki incelemeleri sonucunda ise dere yatağındaki kırmızı renkli kirliliğe Karapürçek Mahallesi'ndeki bir evin deposunda bulunan ve kullanım süresi geçmiş zirai tarım ilaçlarının kanalizasyon sistemine boşaltılması sonucu oluştuğu ortaya çıktı. Bakanlık ve belediye ekipleri, kirliliğin Susurluk Çayı ve Marmara Denizi'ne ulaşmaması için çalışmalarını dün akşam saatlerinden buyana aralıksız sürdürürken vidanjörlerle çekilen kirlilik bölgedeki su arıtma tesisine götürülüyor" denildi.Derenin kanalizasyon deşarj noktasına yakın bölgelerinde kısmi balık ölümlerinin de görüldüğü aktarılarak, "Balıkesir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İl Müdürlüğü, Karapürçek Mahallesi'ndeki derede meydana gelen kirliliğe neden olan zanlı İ.D.'ye 548 bin 48 TL idari para cezası uyguladı ve zanlı hakkında Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulundu" denildi.