Beykoz'da 19 etapta yürütülen sit derecelendirme çalışmalarından 18'i tamamlandı

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca yapılan açıklamada, İstanbul'un Beykoz ilçesinde yürütülen 19 etapta yürütülen sit derecelendirme çalışmalarının Boğaziçi alanı dışındaki doğal sit alanlarının tümünde tamamlandığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, Boğaziçi alanı dışında kalan doğal sit alanlarında sit derecelendirme çalışmalarının tamamlandığı belirtilerek, "Bu kapsamda 18 etaptaki 25 bin 809 hektarlık alanda tescil işlemi tamamlanmış, 600 hektarlık alanda ise son aşamaya gelinmiştir. Tescili tamamlanan bölgede yerleşim bulunan Çengeldere, Fatih, Yavuzselim, Baklacı, Çiftlik, Görele, Gümüşsuyu ve İncirliköy mahallelerini de kapsayan 3 bin 500 hektarın üstündeki alanda da planlama çalışmaları tamamlandı. Diğer bölgelerde ise planlama çalışmaları devam etmektedir" denildi.