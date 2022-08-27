Bakanlık, Kanal İstanbul Projesi'nin iptal edildiği haberini yalanladı - Son Dakika
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Bakanlık, Kanal İstanbul Projesi'nin iptal edildiği haberini yalanladı

27.08.2022 13:13
Bakanlık, Kanal İstanbul Projesi'nin iptal edildiği haberini yalanladı

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan, bazı basın yayın organlarında çıkan Kanal İstanbul Projesi'nin iptal edildiğine yönelik haberlere ilişkin açıklama yapıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kanal İstanbul Projesi'ni iptal etmediklerini, imar planlarının yürürlükte olduğunu belirterek, sadece vatandaşların talep ve ihtiyaçlarına yönelik yeni bir imar uygulama değişikliği yürütüldüğünü bildirdi.

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından, bazı basın yayın organlarında "Kanal İstanbul Projesinin de bulunduğu Rezerv Yapı Alanı'na yönelik halen geçerli olan imar planlarının Bakanlıkça iptal edildiği" iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Kurum, "Kanal İstanbul Projesi'ni tabi ki iptal etmedik. İmar planları yürürlükte. Gurur projemizi adım adım hayata geçiriyoruz. Yapılan, vatandaşlarımızın talep ve ihtiyaçları neticesinde yeni bir imar uygulama değişikliği." bilgisini paylaştı.

Öte yandan konuyla ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada "Kanal İstanbul Projemizin de içinde bulunduğu 3 etaptan oluşan toplam 13 bin hektarlık alanın 1/100.000, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planlama süreci 2021 yılı içerisinde tamamlanmış olup, söz konusu planlar yürürlüktedir. Haberlerde iddia edildiği gibi imar planlarının iptal edildiği hususu gerçeği yansıtmamaktadır." ifadesi kullanıldı.

"Vatandaşlarımızın sorunlarını giderecek düzeltmeleri yapma kararı aldık"

Kanal İstanbul projesinin de içinde bulunduğu 3 etaptan oluşan imar planlarının uygulanmasını tesis edecek imar uygulaması (parselasyon) işleminin 2022 yılı başında 1 ay süreyle askı ilanına çıkıldığı anımsatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yaklaşık 19 bin parseli ilgilendiren parselasyon işleminin askı ilanı sürecinin tamamlanması akabinde Bakanlığımızca, vatandaşlarımızın talepleri ve ihtiyaçları değerlendirilmiştir. Örneğin; Başakşehir ilçesi Şahintepe olarak bilinen mahallemizde vatandaşlarımızdan gelen talepleri değerlendirerek vatandaşımızın dile getirdiği düzeltmeleri Bakanlık olarak yerine getiriyoruz.

Bununla birlikte o bölgede kadimden beri köy merkezi dokusunda olan vatandaşlarımızın sorunlarını Bakanlık olarak; muhtarlarımız ve belediyelerimiz ev sahipliğinde dinledik, kadimden gelen köy merkezi statüsündeki vatandaşlarımızın da sorunlarını giderecek gerekli düzeltmeleri yapma kararı aldık."

"Yeni bir imar uygulaması işlemi yapacağız"

Bakanlığın her projede olduğu gibi parselasyon sürecini de "biz yaptık oldu" zihniyetiyle yürütmediği ve yürütmeyeceği vurgulanan açıklamada, "Bu anlamda imar uygulaması (parselasyon) işlemine yönelik her bir talebi titizlikle inceleyerek hakkaniyet çerçevesinde değerlendirdik ve gelen talepler kapsamında yeni bir imar uygulaması işlemi yapma kararı aldık." bilgisi paylaşıldı.

Askı süreci tamamlanan imar uygulaması işlemine yönelik vatandaşlar tarafından davalar açıldığı, bu süreçte yargı mercilerinin meşguliyetine sebebiyet vermemek adına, vatandaşların taleplerini değerlendirerek yeni bir imar uygulaması (parselasyon) işlemi yapılacağının ilgili yargı mercilerine bildirildiği belirtilen açıklamada, açılan davalarda da yargı mercilerince davaların konusuz kaldığı kararı verildiği aktarıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Vatandaşlarımıza söz verdiğimiz hiçbir süreci yarıda bırakmadık, bırakmayız. İmar uygulamasının askı sürecinde yapılan talepler kapsamında Bakanlığımızca yeni bir imar uygulamasına ilişkin çalışmalarımızı sürdürmekteyiz."

YORUMLAR
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Kaynak: AA

İklim Değişikliği, Murat Kurum, İstanbul, Güncel, Son Dakika

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