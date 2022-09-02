30 kamu binasında yüzde 50 enerji tasarrufu

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın, 16 Mart 2020'de Ankara, Karabük, Bursa ve İstanbul'da pilot olarak hayata geçirdiği, 'Kamu Binalarında Enerji Verimliliği Projesi' ile 30 kamu binasında 2 yılda ortalama yüzde 50 enerji tasarrufu sağlandı. Yenilenebilir enerji üretimin ön planda tutulduğu kamu binalarında, enerji tasarrufunun yanı sıra binaların çatılarına kurulan güneş enerjisi santralleriyle de 3 bin 50 kilovat kurulu güç elektrik üretimi gerçekleştirildi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Dünya Bankası kredisiyle Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı desteği ile yürütülen, 'Kamu Binalarında Enerji Verimliliği Projesi', 16 Mart 2020'de hayata geçirildi. Kamu binalarında enerji kullanımını azaltmayı amaçlayan proje ilk olarak pilot iller Ankara, Karabük, Bursa ve İstanbul'daki 30 kamu binasında uygulandı. Proje kapsamında bina dış cephe iyileştirmesiyle; dış cephe, çatı yalıtımları, pencere ve kapı değişimleri yapılırken ısıtma-soğutma sistemleri değiştirilerek güneş enerjisi ile sıcak su elde edilmesi sağlandı. Fanlar ve aydınlatma ekipmanları enerji verimliliği yönünden iyileştirilirken, yenilenebilir enerji uygulamalarından olan güneş panelleri, güneş enerjili su ısıtması, jeotermal ısı pompaları da dahil edildi.TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI BİNASINDA DA UYGULANDIEnerji verimliliği dönüşümün başlatıldığı 30 kamu binasında 2 yılda ortalama yüzde 50 enerji tasarrufu sağlandı. Yenilenebilir enerji üretiminin ön planda tutulduğu kamu binalarında, enerji tasarrufunun yanı sıra binaların çatılarına kurulan güneş enerjisi santralleriyle de 3 bin 50 kilovat kurulu güç elektrik üretimi gerçekleşti. Kamuda ilk enerji performans sözleşmesi yapılarak yenilenen Bursa Kız Anadolu Lisesinde yüzde 70 enerji tasarrufu sağlanırken, projeye dahil olan Tarım ve Orman Bakanlığı binasında kullanılan elektrik enerjisinin bir kısmı binadan karşılandı. Ayrıca açık otopark üstüne kurulan güneş enerjisi santrali sayesinde 400 kilovat elektrik üretimi gerçekleşti. PROJE YAYGINLAŞTIRILACAKÖte yandan bakanlık, bu süreçte okul, hastane, idari binalar, adliyeler ve üniversite kampüslerini içeren 700 kamu binasında enerji etütleri yaparak elde edilecek tasarruf seviyelerini tespit etti. 2022 yılı içinde enerji etütleri ve proje çalışmaları tamamlanan Ankara, Karabük, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Antalya, Karaman, Denizli ve İzmir'de yer alan üniversite kampüsü, hastane, hükumet konağı ve adliye binalarından oluşan toplam 120 kamu binasının enerji verimliliği yenilemelerine yönelik inşaat ihaleleri gerçekleştirilecek. Giresun, Rize, Samsun, Trabzon, Adana, Mersin, Osmaniye ve İstanbul'da toplam 84 binanın ise enerji etüt ve proje ihale çalışmaları 2022 yılı sonunda tamamlanacak ve inşaat ihale ilanlarına çıkılacak.HEDEFE ULAŞILDIKamu binalarında enerji tasarrufuna ilişkin 16 Ağustos 2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile kamu binalarında 2023 sonuna kadar asgari yüzde 15 enerji tasarrufu sağlanmasının hedeflendiği, şimdiden hedefe ulaşılarak kamu binalarında minimum yüzde 20 tasarruf sağlandığı bildirildi.Kamu binalarında yapılacak enerji verimliliği uygulamalarıyla yıllık enerji tasarrufunun 315 Gigawatt-saat (GWh), binalarının kullanım ömrü boyunca hedeflenen enerji ve yakıt tasarrufunun 22 bin 680 milyon Megajoule (MJ), binaların kullanım ömrü boyunca enerji tasarrufları neticesinde ise hedeflenen emisyon azalımının 4,5 milyon ton/yıl karbondioksit olabileceği ön görülüyor.
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