Egzoz muayenesi yapılmayan araçlar, birkaç saniyede tespit ediliyor - Son Dakika
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Egzoz muayenesi yapılmayan araçlar, birkaç saniyede tespit ediliyor

24.08.2022 13:35
Egzoz muayenesi yapılmayan araçlar, birkaç saniyede tespit ediliyor

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın 81 ilde başlattığı Egzoz Elektronik Denetleme Sistemi (EGEDES) ile egzoz muayenesi yapılmayan araçlar, trafikte otomatik olarak birkaç saniyede tespit ediliyor.

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın 81 ilde başlattığı Egzoz Elektronik Denetleme Sistemi (EGEDES) ile egzoz muayenesi yapılmayan araçlar, trafikte otomatik olarak birkaç saniyede tespit ediliyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 2018 yılından itibaren egzoz emisyon ölçüm sayıları incelendiğinde, 1 milyondan fazla araca egzoz emisyon ölçümü yapılmadığı tespit edildi. Bu kapsamda denetimlerinin etkinliğini artırarak, ölçüm yaptırılmayan araç sayısını azaltmak amacıyla 2019 yılında Savunma Sanayii Başkanlığı ile Egzoz Elektronik Denetleme Sistemi (EGEDES) Projesi'ne ilişkin protokol imzalandı. Proje kapsamında ASELSAN A.Ş. tarafından yerli, milli yazılım ve teknoloji kullanılarak hareketli ve sabit konumda, her türlü hava koşullarında hizmet verebilecek Mobil Plaka Tanıma Sistemi (MPTS) cihazları geliştirildi ardından cihazlar il müdürlüğü denetim araçlarına monte edildi ve böylece yol kenarında ve seyir halindeyken plakaları okunan araçların ölçüm yaptırıp yaptırmadığı birkaç saniye içinde sorgulanmaya başladı. Uygulamayla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü personelinin sistem üzerinden otomatik tutanak oluşturarak idari yaptırım uygulayabileceği, 2022 yılı egzoz emisyon ölçümü yaptırmama cezasının ise 2 bin 815 TL olarak belirlendiği hatırlatıldı.

Öte yandan konuyla ilgili Twitter'daki hesabından açıklama yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Egzoz emisyon ölçümü temiz hava için hayati önemde. EGEDES projemizle 81 ilimizde egzoz nedeniyle çevreyi kirleten araçları, sadece birkaç saniyede tespit edebiliyoruz. Denetimlerimizden birine sürpriz bir isim de eşlik etti" diyerek, sanatçı Hülya Koçyiğit'in EGEDES denetimine katıldığı videoyu paylaştı.

YORUMLAR
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Kamyon altında feci ölüm Kamyon altında feci ölüm Hava kirliliğine karşı başlatılan seferberlik 81 ilde hayata geçirildi Hava kirliliğine karşı başlatılan seferberlik 81 ilde hayata geçirildi
Kaynak: DHA

İklim Değişikliği, Tragger, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Egzoz muayenesi yapılmayan araçlar, birkaç saniyede tespit ediliyor - Son Dakika

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