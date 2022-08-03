Tuz Gölü'ndeki yavru flamingolar için tankerlerle su takviyesi yapılıyor - Son Dakika
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Tuz Gölü'ndeki yavru flamingolar için tankerlerle su takviyesi yapılıyor

03.08.2022 22:33
Tuz Gölü'ndeki yavru flamingolar için tankerlerle su takviyesi yapılıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü Abdullah Uçan, bu yıl flamingo yavrularının sayısında geçtiğimiz yıllara göre yaklaşık 5 kat artış gözlemlendiğini bildirdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü Abdullah Uçan, bu yıl flamingo yavrularının sayısında geçtiğimiz yıllara göre yaklaşık 5 kat artış gözlemlendiğini bildirdi.

Uçan, yapılan çalışmaları incelemek üzere geldiği Tuz Gölü'nde gazetecilere, yavru flamingoların hayata tutunabilmesi için yoğun çaba harcadıklarını söyledi.

Flamingoların dünyadaki en önemli üreme alanlarından birinin Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi Sulak Alanı olduğunu anımsatan Uçan, şöyle konuştu:

"Martta gelen flamingolar haziran ayının ortasına kadar burada kuluçka dönemini geçiriyorlar. Sonrasında da uçma ergenliğine erişinceye kadar yavrularını burada besliyorlar. Ağustos ayının sonunda da göç ediyorlar. Tam da bu dönemde uluslararası düzeyde de tartışılan iklim değişikliğinin tehdidiyle karşı karşıyayız. Tuz Gölü'nde ve Konya havzasında yer altı suyu yer yer 300 metrelere kadar düştü. Bakanlık olarak flamingoların varlığını tehdit edecek etkenleri ortadan kaldırmak üzere yeni bir proje gerçekleştiriyoruz. Konya Büyükşehir Belediyemizin ve civardaki ilçe belediyelerimizin de desteğiyle bu alana tankerlerle su getiriyoruz."

Uçan, amaçlarının uçma ergenliğine erişinceye kadar flamingo yavrularına destek sağlamak olduğunu ifade etti.

Yavruların olduğu kuluçka bölgesine doğru su salarak oluşan birikintilerle yavruların beslenmesini ve hayatta kalmasını sağladıklarını anlatan Uçan, şunları kaydetti:

"Yıl içerisindeki kuraklığın en şiddetli geçtiği dönemi yaşıyoruz. Kuraklığın etkilerinin son raddesinde olduğu bu 15 günde artık taşıma suyla, flamingolara ve yavrularına yaşam alanı oluşturabilmek için bu faaliyeti burada icra ediyoruz. Çok olumlu sonuçlar almayı bekliyoruz. Geçtiğimiz yıl özellikle yaşanan kuraklık dönemi nedeniyle ciddi flamingo yavrusu ölümleriyle karşılaşmıştık. Bu ölümler bizi bu sene daha ciddi ve titiz çalışmaya sevk etti. Bu yıl flamingo yavrularının sayısında geçtiğimiz döneme göre yaklaşık 5 katı artış gözlemledik. Temmuz ayında yaptığımız tespit uçuşuyla 10-15 bin civarında flamingo yavrusu ürediğini ve şu an hayatta olduklarını belirledik."

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Flamingoların kritik 15 günü için bakanlık çalışma başlattı Flamingoların kritik 15 günü için bakanlık çalışma başlattı Yavrulamak için Tuz Gölü'ne gelen flamingolara can suyu Yavrulamak için Tuz Gölü'ne gelen flamingolara can suyu
Kaynak: AA

İklim Değişikliği, Tuz Gölü, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tuz Gölü'ndeki yavru flamingolar için tankerlerle su takviyesi yapılıyor - Son Dakika

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