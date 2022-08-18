Tıbbi atıkların kontrolü yönetmeliğinde değişiklik - Son Dakika
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Tıbbi atıkların kontrolü yönetmeliğinde değişiklik

18.08.2022 13:50
Tıbbi atıkların kontrolü yönetmeliğinde değişiklik

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, tıbbi atıkların taşınma, toplanma ve bertaraf edilme süreçleriyle ilgili esasları yeniden düzenledi.

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, tıbbi atıkların taşınma, toplanma ve bertaraf edilme süreçleriyle ilgili esasları yeniden düzenledi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan 'Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'e göre; tıbbi atık taşıma araçlarının 'atık taşıma lisansı' alması, tıbbi atıkların lisanslı araçlar ile taşınması ve taşıma işlemlerinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın çevrim içi sisteminin kullanılması zorunlu hale getirildi. Tıbbi atık yönetiminde görevlendirilen veya görevlendirilmesi öngörülen tüm personelin, 'Mesleki Yeterlilik Belgesi'ne sahip olması zorunlu oldu.

BELEDİYE VE SAĞLIK KURULUŞLARININ GÖREVLERİBelediyeler, tıbbi atıkların yönetimi ile görevli personeli periyodik olarak eğitmekle ve 'Mesleki Yeterlilik Belgesi' bulunan personel çalıştırmakla yükümlü olacak. Sağlık kuruluşları, günlük 1 kilogramdan fazla tıbbi atık üretmesi durumunda tıbbi atıklarını bakanlık çevrim içi sistemini kullanarak, günlük 1 kilograma kadar tıbbi atık üretmesi durumunda ise 'Tıbbi atık alındı' belgesi kullanarak teslim edecek. Günlük 50 kilogramdan fazla tıbbi atık üretmesi durumunda tıbbi atık geçici deposu tesis edecek. Günlük 50 kilograma kadar tıbbi atık üretmesi durumunda geçici tıbbi atık konteyneri bulunduracak. Günlük 1 kilograma kadar tıbbi atık üretmesi durumunda ise tıbbi atık toplama aracına verecek. Tıbbi atık toplama aracının hizmet verememesi durumunda ise en yakın veya en uygun tıbbi atık geçici deposuna veya konteynerine götürecek.48 SAATTEN FAZLA BEKLEMEYECEK

Askeri birlik ve kurumlar ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait sağlık kuruluşları ise atık beyan formunu bakanlıkça hazırlanan çevrim içi uygulamaları kullanarak, doldurma yükümlülüğünden muaf tutulacak. Bunlara ait sağlık kuruluşlarında oluşan tıbbi atık miktarı, her yıl ocak ayından başlamak üzere en geç mart ayı sonuna kadar yazılı olarak Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı'nca bakanlığa bildirilecek. Günlük 1 kilograma kadar atık üreten sağlık kuruluşlarında tıbbi atıklar, biriktirildiği kapaklı konteyner, kap ve kovanın içerisinde 48 saatten fazla olmamak üzere bekletilebilecek. Bu atıkların ilgili belediyenin tıbbi atık toplama ve taşıma aracı tarafından alınması sağlanacak. Tıbbi atık toplama aracının hizmet verememesi halinde ise en yakında ya da en uygun bulunan tıbbi atık geçici deposu veya konteynerine atık üreticisi tarafından kapaklı konteyner, kap ve kova ile götürülecek.


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Kaynak: DHA

İklim Değişikliği, Güncel, Son Dakika

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