Toki, Odunpazarı Belediyesi Tarafından Mühürlenen Toplu Konut İnşaatında Çalışmalara Devam Ediyor - Son Dakika
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Toki, Odunpazarı Belediyesi Tarafından Mühürlenen Toplu Konut İnşaatında Çalışmalara Devam Ediyor

04.08.2022 16:17
Toki, Odunpazarı Belediyesi Tarafından Mühürlenen Toplu Konut İnşaatında Çalışmalara Devam Ediyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın (TOKİ); Eskişehir’in Odunpazarı ilçesinde ruhsat almadan başlattığı iki etaplı toplu konut inşaatı, Odunpazarı Belediyesi tarafından mühürlendi. TOKİ, ruhsatsız olduğu gerekçesiyle mühürlenen alanda inşaat çalışmalarına devam ediyor.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ); Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde ruhsat almadan başlattığı iki etaplı toplu konut inşaatı, Odunpazarı Belediyesi tarafından mühürlendi. TOKİ, ruhsatsız olduğu gerekçesiyle mühürlenen alanda inşaat çalışmalarına devam ediyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı TOKİ'nin ilçede Vadişehir-Mamuca arasında yer alan bölgede, 2019 yılında yurttaşlardan alınan başvurular ile başlattığı toplu konut inşaatında 1. Etap'ta 598 konut ve bir adet ticaret merkezi, 2. Etap'ta ise 428 konut ve birer adet cami ve ticaret merkezinin yapım çalışmaları sürerken; Odunpazarı Belediyesi, yüklenici firmanın İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'ne ibra edilen evrakta mülkiyet belgelenemediği ve kaçak olduğu gerekçesiyle inşaatı mühürledi. Belediye, TOKİ'nin ruhsatsız inşaattaki çalışmalarını kaçak olarak sürdürdüğünü açıkladı.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Toki, Odunpazarı Belediyesi Tarafından Mühürlenen Toplu Konut İnşaatında Çalışmalara Devam Ediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Toki, Odunpazarı Belediyesi Tarafından Mühürlenen Toplu Konut İnşaatında Çalışmalara Devam Ediyor - Son Dakika
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