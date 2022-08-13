İklim Değişikliği Başkanlığına 38 sözleşmeli personel alınacak

Bakanlığın Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, İklim Değişikliği Başkanlığı birimlerine KPSS B grubu puan sıralaması esas alınarak 4 büro personeli, 18 koruma ve güvenlik görevlisi ile 16 destek personeli olmak üzere toplam 38 sözleşmeli personel alınacak.

Kaynak: AA

İklim Değişikliği, KPSS, Güncel, Son Dakika

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