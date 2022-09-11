Açık artırma, 21-22 Eylül'de saat 10.30'da iki ayrı oturum halinde Ankara Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki Bakanlık Konferans Salonu'nda ve İzmir Bayraklı'daki Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi'nde yapılacak.

Kaynak: AA

İklim Değişikliği, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › 40 ilde 499 arsa açık artırmayla satılacak - Son Dakika

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